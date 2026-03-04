Lanús recibe a Boca Juniors por la Fecha 8 de la Liga Profesional Argentina en un duelo que enfrenta a dos equipos necesitados de puntos en el torneo local. El Granate llega con impulso internacional, mientras que el Xeneize busca regularidad en el campeonato.

El partido se jugará el miércoles 4 de marzo desde las 21:00 en Argentina y las 19:00 en Colombia. El escenario será el Estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez, donde ambos intentarán sumar tres unidades clave para escalar posiciones en la tabla general.

Dónde ver Lanús vs Boca EN VIVO por TV y streaming

El encuentro tendrá transmisión oficial en diferentes países y plataformas digitales.

Argentina: Se podrá ver por ESPN Premium , señal que puede sintonizarse a través de: Flow, Telecentro Play y DGO

Se podrá ver por , señal que puede sintonizarse a través de: Flow, Telecentro Play y DGO Colombia y el resto de Sudamérica: La transmisión será exclusivamente online por DISNEY+ Premium , que cuenta con los derechos del fútbol argentino en la región.

La transmisión será exclusivamente online por , que cuenta con los derechos del fútbol argentino en la región. México: Estará disponible en DISNEY+ Premium y también en Fanatiz .

Estará disponible en y también en . Estados Unidos: Se podrá seguir en Fanatiz y Fubo Sports.

A qué hora juega Lanús vs Boca país por país

Estos son los horarios destacados del partido:

Argentina : 21:00

: 21:00 Colombia : 19:00

: 19:00 Perú : 19:00

: 19:00 Ecuador : 19:00

: 19:00 Chile : 21:00

: 21:00 Uruguay : 21:00

: 21:00 Brasil : 21:00

: 21:00 México (CDMX) : 18:00

: 18:00 Estados Unidos (Este) : 19:00

: 19:00 España: 01:00 (jueves)

Un compromiso que será seguido en distintos países, especialmente por la presencia de Boca y el reciente logro internacional de Lanús.

Dónde se juega el partido entre Lanús y Boca

El duelo se disputará en el Estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez, casa del conjunto granate. Es uno de los escenarios tradicionales del fútbol argentino y suele ofrecer un ambiente intenso en partidos de alta convocatoria.

El árbitro designado para el encuentro es Darío Herrera, quien tendrá la responsabilidad de conducir un partido con antecedentes de fricción y mucha disputa en el mediocampo.

Probables formaciones de Lanús y Boca

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo, Eduardo Salvio, Franco Watson, Ramiro Carrera; y Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Así llegan Lanús y Boca al partido

Lanús llega con una motivación especial tras consagrarse campeón de la Recopa Sudamericana al vencer a Flamengo en la final. Sin embargo, su rendimiento en el ámbito local ha sido irregular: ocupa el puesto 20 en la tabla general con 9 puntos en 6 partidos disputados.

Boca, por su parte, suma la misma cantidad de puntos pero con un partido más, lo que lo ubica en el puesto 18. El equipo dirigido por Claudio Úbeda necesita sumar de visitante para no quedar rezagado en la pelea por la clasificación a la siguiente fase del torneo.

Ficha del partido: Lanús vs Boca