Inter Miami de Lionel Messi se juega el pase a las semifinales de la Conferencia Este en la Major League Soccer (MLS). Este sábado 8 de noviembre, el equipo dirigido por Javier Mascherano se enfrentará al Nashville SC en el tercer y definitivo partido de la serie de playoffs, que se disputará en el Chase Stadium de Fort Lauderdale. El encuentro comenzará a las 20:00 en Colombia, 21:00 en Miami y 22:00 en Argentina, y promete ser uno de los duelos más vibrantes de la postemporada.

Después de una eliminatoria intensa y equilibrada, el conjunto rosa buscará aprovechar su fortaleza en casa para asegurar el boleto a las semifinales. No obstante, deberá hacerlo sin Luis Suárez, quien fue sancionado por conducta violenta tras su agresión al hondureño Andy Najar en el partido anterior. La responsabilidad ofensiva recaerá sobre Messi y el argentino Tadeo Allende, en una noche en la que el astro rosarino volverá a ser el gran protagonista.

Dónde ver Inter Miami vs Nashville en TV y online

El encuentro entre Inter Miami y Nashville SC podrá verse exclusivamente en Apple TV a través del servicio MLS Season Pass, la plataforma oficial de transmisión de la liga. Este sistema permite seguir todos los partidos de la Major League Soccer 2025 desde cualquier país, con narraciones en varios idiomas y la opción de ver repeticiones, estadísticas en tiempo real y análisis tácticos de expertos.

No habrá transmisiones por televisión abierta o por cable, ya que la liga mantiene un acuerdo global de exclusividad con Apple. Por tanto, los fanáticos deberán acceder mediante la app o la web oficial de Apple TV+ para disfrutar del partido en vivo.

Dónde se juega el partido de Inter Miami este 8 de noviembre

El escenario del encuentro será el Chase Stadium, casa del Inter Miami CF, ubicado en Fort Lauderdale (Florida). El recinto cuenta con una capacidad para 21.500 espectadores y suele ofrecer un ambiente electrizante cada vez que Messi y compañía saltan al campo.

Será un estadio a tope, con todas las entradas agotadas desde hace varios días, dado que el partido define quién continúa en los playoffs de la Conferencia Este. Además, el factor localía podría ser determinante, ya que Inter Miami no ha perdido en este recinto desde agosto y acumula seis victorias consecutivas como anfitrión.

A qué hora se juega el partido país por país

Colombia, Perú y Ecuador: 20:00

20:00 México: 19:00

19:00 Argentina, Chile y Uruguay: 22:00

22:00 Estados Unidos (Miami, Nueva York): 21:00

21:00 España: 03:00 del domingo 9 de noviembre

03:00 del domingo 9 de noviembre Reino Unido: 02:00 del domingo

02:00 del domingo Francia, Alemania e Italia: 03:00 del domingo

Cómo llegan Inter Miami y Nashville a este partido decisivo

La serie entre Inter Miami y Nashville SC ha sido una de las más igualadas de la primera ronda de playoffs.

Todo comenzó el 24 de octubre, cuando el equipo de Messi se impuso 3-1 en casa con un doblete del argentino y un tanto de Baltasar Rodríguez, en un encuentro en el que dominó ampliamente.

Sin embargo, los dirigidos por BJ Callaghan respondieron en el segundo duelo, disputado en Tennessee, ganando 2-1, lo que forzó este tercer enfrentamiento en Florida. El ganador avanzará a las semifinales de la Conferencia Este, donde se medirá con el vencedor de la llave entre Cincinnati y Columbus Crew. En caso de empate al término de los 90 minutos, el clasificado se definirá en una tanda de penaltis.

La sanción de Luis Suárez y su ausencia en el partido

Uno de los grandes ausentes de este duelo será Luis Suárez, suspendido por el Comité Disciplinario de la MLS tras una agresión en el partido anterior. El uruguayo fue sancionado con un partido de suspensión por “conducta violenta”, después de propinar una patada en la entrepierna al defensor hondureño Andy Najar.

El Inter Miami expresó su desacuerdo con la decisión a través de un comunicado oficial: “El club desea expresar su preocupación por el precedente que sienta al volver a arbitrar una jugada que ya había sido juzgada por los árbitros y el VAR, y su confianza en que se aplicará el mismo criterio en el futuro a todas las situaciones que se presenten en el terreno de juego.”

Sin su habitual referencia ofensiva, Mascherano deberá reestructurar el ataque con Tadeo Allende acompañando a Messi, mientras Rodrigo De Paul y Sergio Busquets asumirán un rol clave en el mediocampo para controlar el ritmo del juego.

Probables alineaciones del partido

Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Ian Fray, Maxi Falcón, Noah Allen, Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Telasco Segovia, Sergio Busquets, Baltasar Rodríguez; Lionel Messi y Tadeo Allende. DT: Javier Mascherano.

Nashville SC: Joe Willis; Josh Bauer, Jeisson Palacios, Walker Zimmerman, Andy Najar; Matthew Corcoran, Edvard Tagseth, Cameron Yazbek, Alex Muyl; Hany Mukhtar y Sam Surridge. DT: BJ Callaghan.

Messi, otra vez bajo los reflectores

La expectativa vuelve a girar en torno a Lionel Messi, quien fue figura en el primer duelo y es la gran esperanza de Inter Miami para avanzar en los playoffs. El astro argentino suma ocho goles y cinco asistencias en los últimos nueve partidos oficiales y será el encargado de liderar al equipo en la ausencia de Suárez.

Por su parte, el Nashville SC confía en su solidez defensiva y en el talento de Hany Mukhtar, su capitán y máximo goleador histórico, para intentar una nueva hazaña fuera de casa. El Inter Miami vs Nashville promete un cierre vibrante para la serie, con Messi como protagonista en un Chase Stadium que se vestirá de gala para una noche decisiva en la MLS 2025.