La temporada 2026 de la MLS sigue su curso con uno de los partidos más atractivos de la Fecha 4, en el que Charlotte FC recibirá a Inter Miami. El encuentro promete captar la atención de los aficionados al fútbol, especialmente por la presencia de Lionel Messi, figura del equipo de Florida y uno de los jugadores más influyentes del campeonato.

El duelo se disputará el sábado 14 de marzo en el Bank of America Stadium, escenario que suele reunir a grandes multitudes para los partidos del Charlotte FC. El equipo local intentará aprovechar su condición de anfitrión para sumar puntos importantes ante un rival que ha sido protagonista en el inicio de la temporada.

Dónde ver Charlotte vs Inter Miami en TV y online

El partido entre Charlotte FC e Inter Miami podrá seguirse en vivo a través de la plataforma oficial de streaming de la MLS. La transmisión del compromiso estará disponible en exclusiva mediante Apple TV, específicamente a través del servicio MLS Season Pass, que permite ver todos los partidos del torneo desde cualquier parte del mundo. Opciones para ver el partido:

Streaming mundial: Apple TV (MLS Season Pass)

Este servicio está disponible en televisores inteligentes, dispositivos móviles, tabletas y computadores. Además, ofrece la posibilidad de ver el encuentro en directo o acceder posteriormente a la repetición completa del partido.

A qué hora juega Charlotte vs Inter Miami

El encuentro se disputará el sábado 14 de marzo a las 19:30 en Miami y a las 18:30 en Colombia. Estos son algunos de los horarios más importantes en diferentes países:

Colombia: 18:30

18:30 Estados Unidos (Miami / Charlotte): 19:30

19:30 México: 17:30

17:30 Perú: 18:30

18:30 Ecuador: 18:30

18:30 Venezuela: 19:30

19:30 Bolivia: 19:30

19:30 Chile: 20:30

20:30 Argentina: 20:30

20:30 Uruguay: 20:30

20:30 Brasil: 20:30

20:30 España: 00:30 del domingo 15 de marzo.

Probables formaciones de Charlotte FC vs Inter Miami

Charlotte FC: Kristijan Kahlina; Harry Toffolo, Tim Ream, Morrison Agyemang, Nathan Byrne; Brandt Bronico, Pep Biel, Ashley Westwood; Wilfried Zaha, Idan Toklomaty y Liel Abada. DT: Dean Smith.

Inter Miami: Dayne St. Clair; Facundo Mura, Gonzalo Luján, Micael Silva, Noah Allen; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Telasco Segovia, Tadeo Allende; Lionel Messi y Germán Berterame. DT: Javier Mascherano.

Dónde se juega Charlotte vs Inter Miami este sábado

El partido se disputará en el Bank of America Stadium, estadio ubicado en la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte. Este recinto es uno de los más grandes utilizados por equipos de la MLS y cuenta con capacidad para más de 75 mil espectadores. Habitualmente también alberga partidos de fútbol americano y eventos deportivos de gran magnitud. Para los encuentros del Charlotte FC, el estadio suele ofrecer un ambiente intenso, especialmente cuando recibe a rivales de gran convocatoria como Inter Miami.

Así llegan Charlotte FC e Inter Miami al partido

Inter Miami llega a este compromiso con un rendimiento positivo en el inicio de la temporada 2026. El equipo capitaneado por Lionel Messi ha disputado todos sus partidos del año en condición de visitante, pero aun así logró sumar resultados importantes.

En el debut sufrió una derrota contundente por 3-0 ante Los Angeles FC, pero posteriormente reaccionó con dos victorias consecutivas. Primero ganó 4-2 el Clásico del Sol frente a Orlando City y luego se impuso 2-1 a DC United en Washington, resultados que le permitieron escalar posiciones en la tabla.

Por su parte, Charlotte FC ocupa actualmente la sexta posición tras sumar cuatro puntos en tres partidos. El equipo comenzó el campeonato con un triunfo 3-1 ante Austin FC, luego empató 1-1 frente a St. Louis City y en su última presentación cayó 3-0 contra Los Angeles Galaxy.

Con este panorama, el enfrentamiento entre Charlotte FC e Inter Miami se perfila como uno de los partidos más atractivos de la jornada en la MLS, con dos equipos que buscarán consolidar su rendimiento en el arranque de la temporada.