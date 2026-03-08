Río de Janeiro se paraliza para vivir una nueva edición del clásico, esta vez con el título en juego. Fluminense y Flamengo se enfrentan en la gran final del Campeonato Carioca, partido que vuelve a marcar la historia reciente del fútbol brasileño.

El partido se disputará el domingo 8 de marzo, en horario de tarde para Brasil y Colombia. El Maracaná será el escenario de un duelo que no solo define un campeón estadual, sino que también reaviva una rivalidad centenaria que ha protagonizado múltiples finales en los últimos años.

¿A qué hora juegan Fluminense vs Flamengo este domingo?

La final del Carioca tendrá los siguientes horarios internacionales:

Brasil: 18:00

Colombia: 16:00

Perú: 16:00

Ecuador: 16:00

Argentina: 18:00

Chile: 18:00

México (CDMX): 15:00

España: 22:00

Estados Unidos (ET): 17:00.

Dónde ver Fluminense vs Flamengo EN VIVO en TV y online

La transmisión del partido estará disponible según el país:

Brasil: TV Globo, sportv y Premiere

España: Canal oficial de YouTube de Fluminense

Colombia y resto de Sudamérica: Canal oficial de YouTube de Fluminense

México: Canal oficial de YouTube de Fluminense

¿Dónde se juega la final del Carioca?

El clásico se disputará en el Estadio Maracaná, uno de los templos históricos del fútbol mundial, con capacidad para más de 60.000 espectadores. El escenario será testigo de un nuevo capítulo en la intensa rivalidad entre ambos clubes.

Cómo llegaron Fluminense y Flamengo a la final del estadual Carioca

Fluminense, equipo dirigido por Luis Zubeldía tuvo una campaña sólida desde la fase de grupos. Ganó el Grupo A con cinco victorias en seis partidos, mostrando regularidad y eficacia ofensiva. En los cuartos de final eliminó a Bangu y luego superó a Vasco da Gama en semifinales, asegurando su lugar en una nueva definición del campeonato.

Flamengo, por su parte, avanzó desde el Grupo B como cuarto, sumando apenas siete puntos en seis jornadas. Sin embargo, elevó su nivel en las fases decisivas. En cuartos de final dejó en el camino a Botafogo y en semifinales superó a Madureira, consolidando su presencia en una nueva final del Carioca.

Historial del Fluminense vs Flamengo

El clásico entre Fluminense y Flamengo determinará al campeón carioca por sexta vez en las últimas siete temporadas. Desde 2020, ambos clubes se han enfrentado en cinco finales. La única excepción fue en 2024, cuando Flamengo venció a Nova Iguaçu.

En finales directas, Fluminense tiene ventaja histórica:

10 títulos en finales ante Flamengo

7 títulos para Flamengo en duelos directos

En el historial general del clásico, se han disputado 460 partidos oficiales:

168 victorias de Flamengo

144 triunfos de Fluminense

148 empates

Probables formaciones de Flamengo y Fluminense

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Juan Pablo Freytes, Rene; Hércules, Matheus Martinelli, Lucho Acosta; Kevin Serna, Agustín Canobbio y John Kennedy. DT: Luis Zubeldía.

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Giorgian De Arrascaeta, Lucas Paquetá; Jorge Carrascal, Éverton Cebolinha y Pedro. DT: Leonardo Jardim.

Ficha del partido Fluminense vs Flamengo

Competencia: Final Campeonato Carioca 2026

Fecha: Domingo 8 de marzo de 2026

Horario:

Brasil: 18:00

Colombia: 16:00

Estadio: Estadio Maracaná, Río de Janeiro

Capacidad: Más de 60.000 espectadores

Historial total: 460 partidos (168 triunfos Flamengo, 144 Fluminense, 148 empates).