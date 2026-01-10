El fútbol turco vivirá una de sus noches más esperadas con el enfrentamiento entre Fenerbahce y Galatasaray, un clásico que esta vez definirá al campeón de la Supercopa de Turquía. Dos gigantes históricos del país se medirán en un partido único, con título en juego y una rivalidad que trasciende generaciones.

Será un duelo cargado de tensión, con plantillas repletas de figuras internacionales y un contexto especial: Galatasaray llega como campeón absoluto de la temporada pasada, mientras que Fenerbahce busca revancha y un golpe de autoridad en el inicio del nuevo curso. Todo está dado para un espectáculo de alto voltaje en Estambul.

Cuándo se juega Fenerbahce vs Galatasaray, final de la Supercopa

El partido se disputará el sábado 10 de enero, en los siguientes horarios:

España: 16:45

Colombia: 10:45

Al tratarse de una final a partido único, no hay margen de error. En caso de empate, el reglamento contempla tiempo suplementario y, de ser necesario, definición por penaltis.

Dónde ver Fenerbahce vs Galatasaray en TV y online

La final de la Supercopa de Turquía contará con transmisión en diferentes regiones, principalmente a través de plataformas digitales:

Colombia y resto de Sudamérica: Disney+ Premium de manera online.

México: beIN Sports en TV y Disney+ Premium y DAZN de manera online

Turquía: atv y Digiturk Play

¿Dónde se juega la Supercopa de Turquía con Dávinson Sánchez y Jhon Durán?

El encuentro se disputará en el Estadio Olímpico Atatürk, el recinto deportivo de mayor capacidad del país, ubicado en la ciudad de Estambul, específicamente en el distrito occidental de Ikitelli.

El estadio tiene un aforo para 77.563 espectadores y está dedicado a Mustafa Kemal Atatürk, fundador y primer presidente de la República de Turquía. Su construcción comenzó en 1999 y se completó en 2002, convirtiéndose desde entonces en un escenario habitual para grandes finales nacionales e internacionales.

El árbitro designado para este compromiso es Halil Umut Meler, uno de los jueces más experimentados del fútbol turco en partidos de alta exigencia.

Posibles alineaciones del clásico turco que defina la Supercopa de Turquía

Galatasaray: Ugurcan Cakir; Roland Sallai, Dávinson Sánchez, Abdülkerim Bardakci, Eren Elmali; Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgun, Barıs Alper Yilmaz; Leroy Sané y Mauro Icardi. DT: Okan Buruk.

Fenerbahce: Ederson Moraes; Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan; İsmail Yüksek, Bartug Elmas; Marco Asensio, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoglu; Jhon Durán. DT: Domenico Tedesco.

Por qué Galatasaray y Fenerbahce juegan la Supercopa

Galatasaray accedió a esta final tras firmar una temporada 2024-25 histórica, en la que se consagró campeón tanto de la liga como de la copa nacional. Ese doblete lo reafirmó como la escuadra más laureada del fútbol turco y le dio el derecho directo a disputar la Supercopa.

Fenerbahce, por su parte, llega a este partido como subcampeón de la campaña anterior, condición que le permite enfrentarse al campeón absoluto en este duelo que abre oficialmente el nuevo ciclo competitivo. Para los amarillos y azules, la Supercopa representa una oportunidad clave de comenzar la temporada con un título y cortar la hegemonía reciente de su eterno rival.

El Fenerbahce vs Galatasaray no es solo una final: es un clásico que paraliza a Turquía, con un trofeo en juego, un estadio emblemático como escenario y transmisión confirmada en múltiples países. Todo está listo para una definición que promete intensidad, polémica y fútbol de alto nivel.