La Selección de España tiene ante sí la posibilidad de asegurar su clasificación al Mundial 2026 en la quinta jornada de las Eliminatorias Europeas. Este sábado 15 de noviembre, el equipo dirigido por Luis de la Fuente visitará a Georgia en el Estadio Boris Paichadze de Tiflis, un escenario con capacidad para 54.500 espectadores.

El encuentro se disputará a las 18:00 en España y 12:00 en Colombia, en un compromiso que podría sellar de forma anticipada el pase de “La Roja” a la Copa del Mundo. El cuadro español llega con puntaje perfecto y una racha arrolladora, mientras que Georgia afronta el partido como su última oportunidad para mantenerse en la pelea por la clasificación. El duelo promete intensidad, talento y un nuevo examen para una selección española que se ha mostrado sólida y contundente en todas sus líneas.

Dónde ver Georgia vs España EN VIVO y ONLINE

El encuentro Georgia vs España por las Eliminatorias Europeas al Mundial 2026 podrá seguirse en directo a través de las siguientes señales oficiales:

España y Portugal: transmisión en La 1 de TVE y streaming disponible en RTVE Play .

transmisión en y streaming disponible en . Colombia y el resto de Sudamérica: en ESPN por televisión y DISNEY+ en streaming.

en por televisión y en streaming. México: disponible en Sky Sports e Izzi Go .

disponible en e . Estados Unidos: transmisión en ViX y Fubo Sports.

El Estadio Boris Paichadze, conocido también como el Estadio Nacional de Georgia, será el escenario de este encuentro. Su capacidad para 54.500 espectadores lo convierte en uno de los más grandes de Europa del Este, y se espera un ambiente vibrante para recibir a la selección española, actual campeona de Europa y una de las más en forma del continente.

Horarios del partido Georgia vs España en distintos países

España, Francia, Alemania, Italia: 18:00

18:00 Portugal: 17:00

17:00 Inglaterra: 17:00

17:00 Colombia, Perú, Ecuador: 12:00

12:00 Argentina, Chile, Uruguay: 14:00

14:00 México: 11:00

11:00 Estados Unidos (Miami, Nueva York): 12:00

12:00 Estados Unidos (Los Ángeles): 09:00

España, líder invicto y a un paso del Mundial 2026

La selección española atraviesa un momento excepcional. Tras cuatro jornadas, lidera el Grupo E con 12 puntos, producto de cuatro victorias consecutivas. Además, su balance goleador es impresionante: 15 goles a favor y ninguno en contra, una muestra de la eficacia ofensiva y la solidez defensiva que ha caracterizado al equipo bajo la dirección de Luis de la Fuente.

El entrenador ha sabido encontrar equilibrio entre la juventud y la experiencia, apostando por un bloque que combina talento, intensidad y disciplina táctica. Este partido podría marcar un nuevo hito en el proceso de consolidación del equipo de cara al Mundial 2026.

Probable alineación de España en la visita a Georgia

Las bajas de Lamine Yamal, Pedri y Dani Carvajal obligaron al técnico a hacer ajustes en su convocatoria. Sin ellos, así formaría el equipo:

Unai Simón; Marcos Llorente, Dean Huijsen, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Mikel Merino, Martín Zubimendi, Dani Olmo; Ferrán Torres, Mikel Oyarzábal y Yeremy Pino. DT: Luis de la Fuente.

Con jugadores en gran nivel como Ferran Torres, Dani Olmo y Oyarzábal, España mantiene su estructura ofensiva y busca un nuevo triunfo que confirme su dominio absoluto en el grupo.

Georgia, la última oportunidad de mantenerse con vida

Por su parte, Georgia afronta este partido con la obligación de sumar. Actualmente ocupa la cuarta posición del grupo con 3 puntos en 4 partidos, tras lograr solo una victoria. El conjunto dirigido por Willy Sagnol necesita ganar para seguir con opciones matemáticas de clasificación.

El equipo georgiano cuenta con su máxima figura, Khvicha Kvaratskhelia (Napoli), uno de los talentos más desequilibrantes del fútbol europeo. Sin embargo, su selección ha mostrado dificultades en defensa, con 10 goles encajados y solo uno a favor, precisamente su principal debilidad ante un rival de la categoría de España.

Probable alineación de Georgia

Giorgi Mamardashvili; Irakli Azarovi, Luka Lochoshvili, Saba Goglichidze, Giorgi Gocholeishvili; Otar Kiteishvili, Anzor Mekvabishvili, Nika Gagnidze; Zuriko Davitashvili, Budu Zivzivadze y Khvicha Kvaratskhelia. DT: Willy Sagnol.

España busca sellar su clasificación en Tiflis

El enfrentamiento entre Georgia y España se perfila como un partido decisivo en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Para los locales, es la última oportunidad de mantenerse con vida; para los visitantes, la ocasión perfecta para asegurar su boleto al Mundial con varias fechas de anticipación.

Con un rendimiento perfecto, una defensa infranqueable y un ataque de alto nivel, España quiere seguir ampliando su dominio en el grupo y mantener su racha de invicto, en un duelo donde Luis de la Fuente podría dejar prácticamente sellado el pase de “La Roja” a la cita mundialista.