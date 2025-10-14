La selección de España continúa su marcha firme en las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026, con un nuevo compromiso ante Bulgaria este martes 14 de octubre. El encuentro se disputará en el estadio José Zorrilla de Valladolid, un escenario con capacidad para 27.600 espectadores, a las 20:45 en España y 13:45 en Colombia.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente llega como líder absoluto del Grupo E, con tres victorias en igual número de partidos. En frente tendrá a una Bulgaria que atraviesa un presente complicado: aún no ha sumado puntos y ha encajado 11 goles en tres partidos. El duelo se presenta como una gran oportunidad para España de reafirmar su dominio y seguir afinando su estructura de cara a los grandes desafíos que vienen en la ruta hacia Norteamérica 2026.

Dónde ver HOY España vs Bulgaria por las Eliminatorias al Mundial 2026

El partido España vs Bulgaria podrá seguirse en vivo a través de múltiples canales y plataformas de streaming, dependiendo del país:

España: transmisión por La 1 de TVE , Movistar+ , fuboTV , y también online mediante la plataforma RTVE Play .

transmisión por , , , y también online mediante la plataforma . Colombia y el resto de Sudamérica: emisión exclusiva en Disney+ .

emisión exclusiva en . México: señal disponible en Sky Sports .

señal disponible en . Estados Unidos: transmisión a través de fuboTV, Fox Sports y Vix.

Las plataformas ofrecerán cobertura completa del encuentro con análisis previo, estadísticas y comentarios especializados, en una jornada donde la selección española buscará extender su racha de victorias.

Estadio José Zorrilla: la casa que recibe a la Selección de España vs Bulgaria

El estadio José Zorrilla, hogar del Real Valladolid, será el escenario del compromiso. Remodelado en varias ocasiones, cuenta con una capacidad para 27.600 espectadores y ha sido sede de encuentros históricos de la selección española.

El ambiente se prevé espectacular. Valladolid, una ciudad con gran tradición futbolera, volverá a recibir a La Roja con entradas agotadas y una marea roja que acompañará cada jugada. España, además, no pierde un partido oficial en territorio nacional desde hace más de cinco años, lo que convierte al Zorrilla en un bastión más para los de De la Fuente.

Horarios del partido España vs Bulgaria país por país

España: 20:45 horas

20:45 horas Colombia, Perú y Ecuador: 13:45 horas

13:45 horas México: 12:45 horas

12:45 horas Argentina, Chile y Uruguay: 15:45 horas

15:45 horas Estados Unidos (Miami / Nueva York): 14:45 horas

14:45 horas Reino Unido: 19:45 horas

Cómo llegan España y Bulgaria a la cuarta jornada de las Eliminatorias

Ambas selecciones comparten el Grupo E, junto con Turquía, Georgia y Bulgaria, y viven realidades completamente opuestas.

España lidera con 9 puntos en tres partidos jugados, todos ganados con autoridad. Debutó goleando a Bulgaria (0-3), luego arrasó con Turquía (0-6) y finalmente superó a Georgia (2-0). La Roja ha mostrado un equilibrio notable entre defensa y ataque, con un promedio de tres goles por encuentro y sin haber recibido tantos en contra.

El conjunto de Luis de la Fuente se apoya en la madurez de jugadores como Mikel Merino y Pedri, el desequilibrio de Ferrán Torres y Oyarzabal, y la seguridad defensiva que aporta el joven Pau Cubarsí, una de las grandes revelaciones de la temporada. Además, el DT ha logrado consolidar un estilo ofensivo con posesión rápida y transiciones efectivas, recordando la mejor versión del fútbol español.

Por su parte, Bulgaria vive una situación muy diferente. Es el colista del grupo, sin puntos tras tres derrotas consecutivas. Perdió 0-3 con España, 3-0 ante Georgia y 1-6 frente a Turquía, resultados que reflejan los problemas estructurales que atraviesa la selección. El equipo, dirigido por Aleksandar Dimitrov, combina juventud e inexperiencia, con un plantel que busca reconstruirse tras años de ausencia en torneos internacionales.

Bulgaria no disputa una Copa del Mundo desde 1998, y sus opciones de clasificación parecen mínimas. Sin embargo, el partido ante España representa una oportunidad para recuperar confianza y mostrar una mejor imagen competitiva.

Probables alineaciones de España y Bulgaria

España: Unai Simón; Pedro Porro, Robin Le Normand, Pau Cubarsí, Marc Cucurella; Mikel Merino, Martín Zubimendi, Pedri; Ferrán Torres, Mikel Oyarzabal y Yéremy Pino. Director técnico: Luis de la Fuente.

Bulgaria: Svetoslav Vutsov; Ivan Turisov, Kristian Dimitrov, Rosen Bozhinov, Hristiyan Petrov; Ilia Gruev, Ivaylo Chochev, Andrian Kraev; Marin Petkov, Kiril Despodov y Radoslav Kirilov. Director técnico: Aleksandar Dimitrov.

España busca seguir con su paso perfecto hacia la Copa del Mundo 2026

Con el liderato asegurado y un estilo cada vez más definido, España pretende arrancar la segunda mitad de la fase de grupos con puntaje ideal y el arco invicto. El compromiso ante Bulgaria, que llega golpeada por sus resultados, será una nueva oportunidad para consolidar nombres jóvenes y mantener la confianza del grupo antes de los compromisos decisivos de noviembre. En Valladolid, la afición espera una nueva exhibición de una selección que ha recuperado su identidad, con la mirada puesta en el gran objetivo: sellar cuanto antes el boleto al Mundial de 2026.