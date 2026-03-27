España y Serbia se enfrentan en un amistoso internacional previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un compromiso que servirá como prueba clave para la selección española antes de su participación en el torneo. El duelo será una oportunidad para ajustar detalles tácticos y consolidar el once base.

El partido se jugará el viernes 27 de marzo desde las 21:00 en España y las 15:00 en Colombia. Aunque se trata de un amistoso, el contexto competitivo lo convierte en un enfrentamiento de alto nivel, con una España ya clasificada al Mundial y una Serbia que buscará mostrarse ante un rival de jerarquía internacional.

Dónde ver España vs Serbia en TV y online

La transmisión del encuentro estará disponible en distintas plataformas según el país.

España: La 1 de TVE y RTVE Play (streaming online)

La 1 de TVE y RTVE Play (streaming online) Colombia y resto de Sudamérica: ESPN 2 en TV y DISNEY+ PREMIUM en streaming

ESPN 2 en TV y DISNEY+ PREMIUM en streaming México: TUDN, ViX, Azteca 7 y Canal 5

TUDN, ViX, Azteca 7 y Canal 5 Estados Unidos: ViX.

A qué hora es España vs Serbia país por país

El duelo tendrá horario nocturno europeo y se disputará en la tarde en el continente americano:

España: 21:00

Serbia: 21:00

Colombia: 15:00

Perú: 15:00

Ecuador: 15:00

México (CDMX): 14:00

Argentina: 17:00

Chile: 17:00

Estados Unidos (ET): 15:00

Estados Unidos (PT): 12:00.

Dónde se juega el amistoso de España ante Serbia

El compromiso se disputará en el Estadio La Cerámica, en la Comunidad Valenciana, recinto con capacidad para más de 23 mil espectadores. Será una nueva presentación de la selección española ante su público en la antesala del Mundial.

Cómo llegó España al Mundial 2026

España aseguró su clasificación tras ganar el Grupo E en la fase eliminatoria europea organizada por la UEFA. Enfrentó a Turquía, Georgia y Bulgaria, disputó 6 partidos, ganó 5 y empató el restante, mostrando regularidad y solidez tanto en defensa como en ataque.

La selección dirigida por Luis de la Fuente llega a este amistoso con el objetivo de afinar detalles, evaluar variantes y consolidar su identidad de juego antes del inicio del torneo.

Serbia no estará en la Copa del Mundo 2026

Serbia no logró clasificar a la Copa del Mundo. Terminó tercera en el Grupo K, superada por Inglaterra y Albania, lo que la dejó fuera del certamen. Sin embargo, el equipo buscará cerrar el ciclo competitivo con una actuación destacada ante un rival mundialista. El conjunto serbio, bajo la dirección de Veljko Paunovic, intentará competir con intensidad y mostrar el potencial de su plantilla.

Probables alineaciones de España y Serbia

España: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Pedri, Martín Zubimendi, Fermín López, Mikel Oyarzábal; Lamine Yamal, Álex Baena y Yéremi Pino. DT: Luis de la Fuente.

Serbia: Predrag Rajkovic; Strahinja Erakovic, Nikola Milenkovic, Strahinja Pavlovic, Aleksa Terzic; Nemanja Maksimovic, Aleksandar Stankovic, Lazar Samardzic, Andrija Zivkovic; Filip Kostic y Aleksandar Mitrovic. DT: Veljko Paunovic.

Ficha del partido España vs Serbia

Competición: Amistoso internacional previo al Mundial 2026

Fecha: Viernes 27 de marzo

Hora: 21:00 (España) – 15:00 (Colombia)

Estadio: Estadio La Cerámica, Comunidad Valenciana

Capacidad: Más de 23.000 espectadores

Entrenadores: Luis de la Fuente (España) – Veljko Paunovic (Serbia)