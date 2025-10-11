La selección de España continúa su camino hacia el Mundial 2026 con un nuevo compromiso de las Eliminatorias Europeas, en el que recibirá a Georgia este sábado 11 de octubre en el estadio Manuel Martínez Valero, ubicado en la ciudad de Elche. El encuentro comenzará a las 20:45 (hora local en España) y 13:45 (hora en Colombia), en un escenario con capacidad para 31 mil espectadores que promete un lleno total.

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente llega como líder invicto del Grupo E, tras dos victorias contundentes ante Bulgaria y Turquía. Enfrente tendrá a una selección georgiana que viene en crecimiento y que sueña con lograr la primera clasificación de su historia a una Copa del Mundo. Con figuras como Khvicha Kvaratskhelia y Georges Mikautadze, los de Willy Sagnol buscarán dar la sorpresa ante una España que atraviesa uno de sus mejores momentos en los últimos años.

Dónde ver HOY España vs Georgia por las Eliminatorias al Mundial 2026 en TV y ONLINE

El duelo entre España y Georgia contará con cobertura completa en televisión y plataformas online, con señales oficiales para diferentes regiones del mundo:

España: La 1 de TVE, Movistar+, fuboTV y transmisión online a través de RTVE Play .

La 1 de TVE, Movistar+, fuboTV y transmisión online a través de . Colombia y el resto de Sudamérica: ESPN 2 en televisión y Disney+ en streaming.

en televisión y en streaming. México: Sky Sports .

. Estados Unidos: fuboTV, Fox Sports y ViX.

Estadio Manuel Martínez Valero: el regreso de España a Elche

El encuentro se disputará en el estadio Manuel Martínez Valero, casa del Elche CF, un recinto histórico con capacidad para 31.000 espectadores. La Roja vuelve a jugar allí después de más de una década y lo hará en un contexto inmejorable: liderando su grupo y desplegando un fútbol sólido, que combina juventud, control y eficacia ofensiva.

El ambiente será de fiesta total, ya que la afición ilicitana agotó las entradas en pocas horas. Además, el estadio será punto de reunión para aficionados de toda la Comunidad Valenciana que buscan ver de cerca a los nuevos referentes del fútbol español.

Cómo van España y Georgia en la Eliminatoria

La selección de España marcha en lo más alto del Grupo E con seis puntos de seis posibles, tras vencer por 0-3 a Bulgaria y 0-6 a Turquía. El equipo de Luis de la Fuente ha logrado una identidad basada en la posesión inteligente, el ritmo alto en el medio campo y la amplitud por las bandas, con extremos veloces y laterales ofensivos.

El DT ha mantenido su apuesta por una mezcla entre la nueva generación -liderada por Pedri, Yeremy Pino y Dani Vivian– y jugadores de mayor experiencia como Mikel Merino o Robin Le Normand, consolidando un bloque competitivo que busca asegurar la clasificación cuanto antes.

Por su parte, Georgia ha sorprendido con un arranque prometedor. Luego de caer en su debut ante Turquía, se impuso con autoridad por 3-0 ante Bulgaria, mostrando un ataque eficaz comandado por Khvicha Kvaratskhelia, la estrella del PSG, y Mikautadze, figura en Villarreal. El combinado dirigido por Willy Sagnol ocupa el segundo lugar del grupo y continúa soñando con una hazaña histórica: alcanzar por primera vez una Copa del Mundo tras siete intentos fallidos.

Probables alineaciones de España vs Georgia

España: Unai Simón; Pedro Porro, Dani Vivian, Robin Le Normand, Marc Cucurella; Pedri, Martín Zubimendi, Mikel Merino; Yeremy Pino, Mikel Oyarzabal y Ferrán Torres. DT: Luis de la Fuente.

Georgia: Giorgi Mamardashvili; Otar Kakabadze, Luka Lochoshvili, Saba Goglichidze, Irakli Azarovi; Nika Gagnidze, Anzor Mekvabishvili, Giorgi Kochorashvili; Zuriko Davitashvili, Georges Mikautadze y Khvicha Kvaratskhelia. DT: Willy Sagnol.

España busca un nuevo triunfo para consolidar el liderato

Con dos victorias y un rendimiento en ascenso, la Roja afronta el partido ante Georgia con el objetivo de mantener el puntaje perfecto y acercarse a la clasificación al Mundial de 2026. La presencia de Pedri en la creación y la pegada de Ferran Torres serán claves para abrir el bloque defensivo de los visitantes.

Mientras tanto, Georgia intentará aprovechar su velocidad al contragolpe con Kvaratskhelia y la potencia de Mikautadze, confiando en la seguridad del portero Mamardashvili, quien brilla en LaLiga con el Valencia CF.

El España vs Georgia promete ser un partido vibrante entre una selección consolidada y otra que busca escribir su nombre por primera vez en la historia de los Mundiales.