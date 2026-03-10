La Libertadores 2026 entra en un momento decisivo con el duelo de vuelta entre Botafogo y Barcelona, correspondiente a la Fase 3 del torneo. El ganador de la serie asegurará su lugar en la fase de grupos, mientras que el perdedor quedará fuera del máximo certamen continental.

El partido se disputará el martes 10 de marzo, con horarios unificados para Ecuador y Colombia, y franja nocturna en Brasil. Tras el empate en la ida, la llave quedó completamente abierta y promete un encuentro de alta intensidad en Río de Janeiro.

A qué hora juegan Botafogo vs Barcelona en la Libertadores

El compromiso tendrá los siguientes horarios internacionales:

Brasil: 21:30

21:30 Ecuador: 19:30

19:30 Colombia: 19:30

19:30 Perú: 19:30

19:30 Argentina: 21:30

21:30 Chile: 21:30

21:30 México (CDMX): 18:30

18:30 Estados Unidos (ET): 20:30

20:30 España: 01:30 del miércoles.

Dónde ver Botafogo vs Barcelona en TV y online

La transmisión oficial del encuentro estará disponible en las siguientes señales:

Brasil: ESPN (TV) y Disney+ Premium (online)

ESPN (TV) y Disney+ Premium (online) Ecuador: ESPN (TV) y Disney+ (online)

ESPN (TV) y Disney+ (online) Colombia y resto de Sudamérica: ESPN (TV) y Disney+ Premium (online)

ESPN (TV) y Disney+ Premium (online) México: ESPN 3 (TV) y Disney+ Premium (online)

ESPN 3 (TV) y Disney+ Premium (online) Estados Unidos: Fanatiz y fuboTV.

Cómo quedó el partido de ida entre Barcelona y Botafogo

La serie comenzó el 3 de marzo en el Estadio Monumental de Guayaquil, donde Barcelona y Botafogo empataron 1-1. El equipo ecuatoriano abrió el marcador con gol de Héctor Villalba, mientras que el conjunto brasileño igualó en el segundo tiempo gracias a Matheus Martins. Con ese resultado, la llave quedó abierta y cualquier victoria en el partido de vuelta definirá al clasificado. Un nuevo empate llevaría la definición a instancias adicionales según el reglamento del torneo.

Dónde se juega el partido entre Botafogo y Barcelona

El duelo se disputará en el Estádio Nilton Santos, escenario con capacidad para más de 45.000 espectadores. El estadio será una fortaleza para Botafogo, que buscará imponer condiciones como local en una noche clave.

Árbitro del partido

La Conmebol designó al árbitro chileno Piero Maza como juez principal del encuentro. En el VAR estará su compatriota Juan Lara, garantizando una terna con experiencia internacional para un duelo decisivo.

Probables formaciones entre Botafogo y Barcelona

Botafogo: Léo Linck; Vitinho, Mateo Ponte, Bastos, Alexander Barboza, Alex Telles; Newton, Danilo Barbosa, Jordan Barrera, Álvaro Montoro; Matheus Martins. DT: Martín Anselmi.

Barcelona: José David Contreras; Bryan Carabalí, Javier Báez, Álex Rangel, Gustavo Vallecilla; Milton Céliz, Jhonny Quiñónez, Byron Castillo, Joao Rojas, Jonnathan Mina; Darío Benedetto. DT: César Farías.

Ficha del partido Botafogo vs Barcelona SC

Competencia: Copa Libertadores 2026 – Fase 3 (vuelta)

Fecha: Martes 10 de marzo de 2026

Horario:

Ecuador y Colombia: 19:30

Brasil: 21:30

Estadio: Estádio Nilton Santos, Río de Janeiro

Capacidad: Más de 45.000 espectadores

Resultado ida: Barcelona 1-1 Botafogo

Goles ida: Villalba (BAR), Matheus Martins (BOT).