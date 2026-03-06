La Bundesliga abre una nueva jornada con el líder en acción. Bayern Munich recibe a Borussia Mönchengladbach en un partido que, en el papel, enfrenta a dos equipos con realidades distintas en la tabla, pero con historia reciente de duelos intensos.

El atractivo adicional para el público colombiano está en la presencia de Luis Díaz, quien atraviesa una temporada destacada en su primera experiencia en Alemania. Con cifras de impacto y regularidad en el once titular, el extremo apunta a ser protagonista en el Allianz Arena.

¿Cuándo se juega Bayern vs Monchengladbach?

El partido se disputará el viernes 6 de marzo, con inicio programado para las 20:30 en España y 14:30 en Colombia. El compromiso corresponde a la jornada 25 del campeonato alemán.

Dónde ver Bayern vs Monchengladbach en TV y online

Estas son las opciones confirmadas para seguir el encuentro en vivo:

España: DAZN

DAZN Colombia y el resto de Sudamérica: Disney+ Premium (streaming)

Disney+ Premium (streaming) México: Sky Sports

Sky Sports Estados Unidos: ESPN Select y Fubo Sports.

Horario del partido de Luis Díaz con Bayern Múnich, país por país

Estos son los horarios más consultados para el compromiso de Bundesliga:

España y Alemania: 20:30

20:30 Colombia, Perú y Ecuador: 14:30

14:30 México (CDMX): 13:30

13:30 Argentina, Chile y Uruguay: 16:30

16:30 Estados Unidos (ET): 14:30

14:30 Estados Unidos (PT): 11:30

Dónde se juega el partido de Luchito Díaz con el Bayern este viernes

El escenario será el Allianz Arena, estadio del Bayern en Múnich, con capacidad para más de 75.000 espectadores. El recinto es uno de los más modernos de Europa y suele convertirse en una fortaleza para el equipo bávaro en partidos de liga.

Cómo llegan Bayern y Monchengladbach en la Bundesliga

Después de 24 jornadas, el Bayern lidera la tabla con 63 puntos, una ventaja de 11 unidades sobre el segundo, que es Borussia Dortmund. La diferencia refleja la regularidad del equipo en el torneo, tanto en casa como fuera.

Borussia Mönchengladbach, por su parte, ocupa la casilla 12 con 25 puntos. El conjunto visitante busca sumar para consolidarse en la mitad de la tabla y evitar complicaciones en la recta final del campeonato. Enfrentar al líder representa un reto importante, pero también una oportunidad para sorprender.

¿Por qué no juega Harry Kane ante Monchengladbach?

Una de las principales novedades del partido es la ausencia de Harry Kane. El delantero no estará disponible debido a una lesión en la pantorrilla, según informó el entrenador Vincent Kompany.

Además, la cercanía del compromiso de Champions League frente a Atalanta, programado para el 10 de marzo, influyó en la decisión de no arriesgar al atacante inglés. El cuerpo técnico optó por priorizar su recuperación y evitar una recaída antes del duelo europeo.

Los números de Luis Díaz en la Bundesliga: goles y asistencias

Luis Díaz mantiene una campaña sólida en la Bundesliga. En su primera temporada en la Primera División alemana suma 23 partidos, acumula 1.930 minutos en cancha y registra 13 goles y 10 asistencias.

Más allá de los números, su influencia en el juego ofensivo del Bayern es constante. Participa en la creación de jugadas, genera desequilibrio por los costados y asume protagonismo en ausencia de otras figuras, como en este caso sin Harry Kane.

Probable alineación del Bayern ante Monchengladbach

El conjunto bávaro podría formar con:

Manuel Neuer; Josip Stanisic, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Tom Bischof; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Jamal Musiala; Michael Olise, Luis Díaz y Serge Gnabry.

Una alineación que combina experiencia y juventud, con Díaz como uno de los principales referentes ofensivos en un partido clave para mantener la ventaja en la cima de la Bundesliga.

Ficha del partido Bayern Munich vs Borussia Mönchengladbach

Competición: Bundesliga – Fecha 25

Fecha: Viernes 6 de marzo

Hora: 20:30 (España) | 14:30 (Colombia)

Estadio: Allianz Arena, Múnich

Capacidad: Más de 75.000 espectadores

Transmisión en TV: DAZN (España), Sky Sports (México), ESPN Select (EE. UU.)

Streaming: Disney+ Premium (Sudamérica), Fubo Sports (EE. UU.).