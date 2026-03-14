La Bundesliga presenta uno de los partidos más atractivos con el enfrentamiento entre Bayer Leverkusen y Bayern Múnich, un duelo que suele marcar diferencias en la parte alta de la tabla. El líder visita un estadio siempre exigente, en un compromiso que puede consolidar su ventaja o reactivar la pelea en la recta final del campeonato.

Para Colombia, la atención vuelve a centrarse en Luis Díaz, quien atraviesa una temporada sobresaliente en Alemania. El extremo es uno de los jugadores más influyentes del torneo y llega a este encuentro con cifras que lo respaldan como pieza clave del esquema bávaro.

Cuándo se juega Leverkusen vs Bayern Múnich

El partido se disputará el sábado 14 de marzo, con inicio programado para las 15:30 en España y 09:30 en Colombia. Corresponde a la jornada 26 de la temporada en la Bundesliga.

Dónde ver Leverkusen vs Bayern en TV y online

Estas son las señales oficiales para seguir el partido en vivo:

España: DAZN

DAZN Colombia y el resto de Sudamérica: ESPN en TV y Disney+ Premium en streaming

ESPN en TV y Disney+ Premium en streaming México: Sky Sports, ESPN y Disney+ Premium

Sky Sports, ESPN y Disney+ Premium Estados Unidos: ESPN Select y Fubo Sports

Las plataformas digitales permiten ver el encuentro desde dispositivos móviles, computadores y televisores inteligentes, dependiendo del país.

Horarios del partido país por país

Estos son algunos de los horarios más consultados para el compromiso:

España y Alemania: 15:30

15:30 Colombia, Perú y Ecuador: 09:30

09:30 México (CDMX): 08:30

08:30 Argentina, Chile y Uruguay: 11:30

11:30 Estados Unidos (ET): 09:30

09:30 Estados Unidos (PT): 06:30

Dónde se juega el partido del Bayern este sábado, con Luis Díaz

El encuentro se disputará en el BayArena, ubicado en la ciudad de Leverkusen. El estadio cuenta con capacidad para más de 30.000 espectadores y es uno de los escenarios más complejos para los equipos visitantes en el fútbol alemán.

Cómo llegan Bayern y Leverkusen en la Bundesliga

Después de 25 jornadas, el Bayern lidera la clasificación con 66 puntos, una ventaja de 11 unidades sobre el segundo, que es Borussia Dortmund. El equipo bávaro ha sostenido una campaña regular, destacándose por su eficacia ofensiva y su capacidad para sumar fuera de casa.

Bayer Leverkusen, por su parte, ocupa la sexta posición con 44 puntos. El conjunto local busca consolidarse en puestos europeos y recortar distancia frente a los equipos que pelean en la parte alta. Enfrentar al líder representa una oportunidad de peso para dar un golpe en la tabla.

Los números de Luis Díaz en 25 jornadas de la Bundesliga

Luis Díaz ha tenido un impacto inmediato en la Bundesliga. En su primera temporada en la Primera División alemana suma 24 partidos, acumula 1.991 minutos en cancha y registra 14 goles y 11 asistencias.

Sus cifras lo posicionan entre los jugadores más determinantes del campeonato. No solo aporta goles, sino que también genera juego y participa activamente en la construcción ofensiva del Bayern, siendo una constante amenaza por el sector izquierdo.

Probable alineación del Bayern ante Leverkusen

El conjunto bávaro podría formar con:

Sven Ulreich; Konrad Laimer, Jonathan Tah, Kim Min-jae, Tom Bischof; Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Lennart Karl; Michael Olise, Luis Díaz y Nicolas Jackson.

Ficha del partido Bayer Leverkusen vs Bayern Múnich

Competición: Bundesliga – Fecha 26

Fecha: Sábado 14 de marzo

Hora: 15:30 (España) | 09:30 (Colombia)

Estadio: BayArena, Leverkusen

Capacidad: Más de 30.000 espectadores.