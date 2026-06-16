El futuro de Marlos Moreno vuelve a convertirse en tema de conversación dentro de Atlético Nacional. Aunque al atacante le restan todavía seis meses de contrato con el club, en las últimas semanas comenzó a tomar fuerza la posibilidad de una salida anticipada debido a diferentes circunstancias que rodean su presente deportivo.

El extremo de 29 años percibió desde hace algún tiempo que el ambiente dentro de la estructura deportiva no era el más favorable para pensar en una renovación, motivo por el cual autorizó a su representación a estudiar las propuestas que han llegado por sus servicios. La intención del futbolista fue adelantarse a cualquier escenario y empezar a construir con tiempo una hoja de ruta para su futuro.

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Sin embargo, los recientes cambios ocurridos en la institución podrían modificar un panorama que hasta hace pocos días parecía encaminado hacia una despedida.

Dos ofertas importantes esperan por Marlos Moreno

La pérdida de protagonismo durante el último semestre fue uno de los factores que llevó al atacante a contemplar seriamente una salida.

Con Diego Arias Hincapié al frente del equipo, Moreno perdió espacio dentro de la formación principal y pasó a ocupar un rol secundario. Esa situación terminó golpeando su confianza y también la perspectiva que tenía sobre su continuidad en el proyecto deportivo.

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A partir de ese momento comenzaron a llegar alternativas desde el exterior.

Según se pudo conocer, actualmente existen dos propuestas de peso sobre la mesa:

Un club de la Liga MX .

. Un equipo de la Primera División de Brasil.

Ambas instituciones ofrecen contratos por año y medio y salarios superiores a los que actualmente percibe el jugador en Atlético Nacional, razón por la cual el entorno del futbolista decidió analizarlas con atención.

La relación con la familia Ardila Lülle sigue siendo cercana

A pesar de las dudas que surgieron alrededor de su continuidad, Marlos Moreno mantiene una relación positiva con la familia Ardila Lülle, propietaria del club.

De hecho, el regreso del atacante a Medellín en julio de 2025 contó con un respaldo importante desde los propietarios de la institución, quienes apostaron por darle una nueva oportunidad en el equipo donde alcanzó los mejores momentos de su carrera.

Incluso, se conoció que existe interés desde la dirigencia para explorar una renovación por una temporada adicional.

No obstante, en conversaciones iniciales el jugador dejó claro que su prioridad en ese momento era buscar un escenario donde pudiera tener más continuidad y protagonismo deportivo.

La salida de Arias y Fermani cambió el escenario

La situación comenzó a transformarse después de la final perdida frente a Junior de Barranquilla.

La derrota no solo significó el cierre de una temporada amarga para el conjunto verdolaga, sino que también provocó movimientos importantes dentro de la estructura deportiva.

Las salidas de:

Diego Arias Hincapié .

. Gustavo Fermani.

modificaron de manera considerable el contexto que rodeaba a Marlos Moreno.

Precisamente, esas dos figuras eran señaladas como los principales puntos de diferencia que habían llevado al jugador a contemplar seriamente un cambio de rumbo.

Por eso, tras conocerse ambas desvinculaciones, el extremo se mostró dispuesto a volver a escuchar la propuesta de continuidad que pueda presentarle el club.

Reinaldo Rueda aparece como el factor decisivo

Si existe un elemento capaz de cambiar por completo el desenlace de esta historia, ese es Reinaldo Rueda Rivera.

La llegada del experimentado entrenador a Atlético Nacional es observada con especial atención por el futbolista. No se trata de una relación cualquiera. Bajo la dirección de Rueda, Marlos vivió algunos de los momentos más importantes de su carrera entre 2015 y 2016, antes de ser transferido al fútbol europeo.

Por esa razón, la posibilidad de reencontrarse con el técnico genera expectativa en ambas partes.

La información que maneja el club indica que Rueda pretende evaluar durante al menos una semana a toda la plantilla antes de tomar decisiones definitivas sobre salidas y permanencias. Además, es ampliamente conocido que el entrenador valora tanto las condiciones deportivas como las cualidades humanas del extremo antioqueño.

Atlético Nacional y Marlos Moreno: posibilidades abiertas

Aunque las propuestas internacionales siguen vigentes y representan una mejora económica importante, el escenario ya no parece tan definitivo como semanas atrás.

Hoy, Marlos Moreno mantiene abiertas todas las posibilidades. El jugador entiende que todavía tiene asuntos pendientes con Atlético Nacional y siente que su regreso al club no ha alcanzado el nivel que imaginaba cuando volvió a Medellín.

Por eso, si el proyecto deportivo convence y cuenta con el respaldo de Reinaldo Rueda, el extremo estaría dispuesto incluso a sacrificar parte de los ingresos que le ofrecen desde el exterior para continuar en casa, cerca de su familia y con la oportunidad de demostrar que aún tiene mucho fútbol para aportar con la camiseta verdolaga.