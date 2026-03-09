El fútbol brasileño volvió a coronar campeones en sus tradicionales torneos estaduales y, una vez más, varios futbolistas colombianos hicieron parte de esos equipos ganadores. En distintas regiones del país, desde Río de Janeiro hasta Minas Gerais, pasando por Rio Grande do Sul, Ceará y Sao Paulo, jugadores cafeteros celebraron títulos que confirman el impacto del talento colombiano en una de las ligas más competitivas del continente.

Los campeonatos estaduales siguen siendo una tradición profundamente arraigada en Brasil. Aunque preceden al inicio del Brasileirao, tienen un peso histórico importante para los clubes y sus aficionados. En la edición más reciente, varios colombianos integraron planteles campeones, algunos incluso siendo protagonistas directos en las finales. Acá el repaso completo de los jugadores que levantaron trofeos en estos torneos.

Luis Sinisterra y Neyser Villarreal, campeones del Campeonato Mineiro

Cruzeiro se coronó campeón del Campeonato Mineiro tras imponerse en la final a Atlético Mineiro por 1-0. En ese plantel campeón aparecen dos futbolistas colombianos: Luis Sinisterra y Neyser Villarreal. Ambos hicieron parte del equipo que alcanzó el título en el tradicional torneo del estado de Minas Gerais, uno de los más competitivos del calendario estadual.

Sin embargo, ninguno de los dos estuvo presente en la final disputada contra el histórico rival de la ciudad. Aun así, su presencia en el plantel refleja la confianza del club en el talento colombiano y el creciente número de jugadores cafeteros que llegan al fútbol brasileño para competir al más alto nivel.

Monsalve y Enamorado, campeones con Gremio del Gaucho

Uno de los títulos más emocionantes fue el del Campeonato Gaúcho, donde Gremio superó a Internacional en una final dramática que se definió desde el punto penal. En el equipo campeón participaron dos colombianos: Miguel Monsalve y José Enamorado. Ambos tuvieron un papel relevante, ya que fueron titulares en el partido decisivo que terminó coronando al conjunto de Porto Alegre.

Para Monsalve, considerado una de las grandes promesas del fútbol colombiano, este título representa un paso importante en su proceso de consolidación internacional. En el caso de Enamorado, su aporte ofensivo ha sido valorado dentro del plantel, consolidándose como una pieza confiable en el esquema del equipo.

Jorge Carrascal, campeón del Carioca con Flamengo

En Río de Janeiro, Flamengo volvió a celebrar un título estadual tras imponerse a Fluminense en la final del Campeonato Carioca, también definida desde el punto penal.

Dentro del plantel campeón aparece el mediocampista cartagenero Jorge Carrascal, quien fue titular en el partido decisivo. Su presencia en el once inicial refleja la importancia que ha adquirido dentro del equipo y su capacidad para competir en un club acostumbrado a pelear títulos constantemente.

Gabriel Fuentes celebra el Cearense con Fortaleza

Otro colombiano que celebró fue Gabriel Fuentes, quien hizo parte del Fortaleza campeón del Campeonato Cearense. El equipo derrotó a Ceará en una final que también terminó definiéndose desde los penaltis. Fuentes fue titular en ese compromiso, consolidando su presencia como uno de los jugadores confiables del plantel en partidos de alta exigencia.

El lateral colombiano ha tenido un proceso de adaptación positivo en el fútbol brasileño, aportando tanto en defensa como en salida ofensiva. Este título reafirma el crecimiento de su carrera fuera del fútbol colombiano.

Jhon Arias, campeón del Paulista con Palmeiras

El quinto título con presencia colombiana llegó en el Campeonato Paulista, uno de los torneos estaduales más importantes de Brasil. Palmeiras se coronó campeón tras superar en la final a Novorizontino. Dentro del equipo campeón aparece el colombiano Jhon Arias, quien hizo parte del plantel que alcanzó el título en este torneo regional.

El Paulista es considerado uno de los campeonatos estaduales más competitivos, con clubes históricos como Palmeiras, Corinthians, São Paulo y Santos. Levantar este trofeo sigue teniendo un gran valor simbólico dentro del calendario del fútbol brasileño.

El impacto colombiano en el fútbol brasileño

La presencia de futbolistas colombianos en el fútbol brasileño ha crecido de manera constante en los últimos años. Cada vez más clubes del país ven en el talento cafetero una oportunidad para reforzar sus plantillas con jugadores técnicos, competitivos y con proyección internacional.

Los títulos estaduales conseguidos por estos equipos reflejan cómo los futbolistas colombianos siguen dejando huella fuera del país. Algunos lo hacen siendo protagonistas directos en las finales, otros como parte de planteles competitivos que logran levantar trofeos en torneos de gran tradición.

Desde jóvenes promesas hasta jugadores consolidados, la lista de colombianos campeones en Brasil demuestra que el talento nacional sigue exportándose con éxito. Y con el inicio del Brasileirao y las competencias continentales, muchos de estos nombres seguirán buscando nuevos logros en uno de los escenarios más exigentes del fútbol sudamericano.