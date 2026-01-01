El nombre de Radamel Falcao García vuelve a sacudir el mercado sudamericano. A sus 40 años, el histórico goleador de la Selección Colombia tiene claro que no piensa colgar los botines y ya empieza a generar un pulso real entre dos clubes tradicionales del continente que buscan quedarse con su fichaje para 2026.

Tras un receso de seis meses, el “Tigre” evalúa opciones para regresar al fútbol profesional. En ese escenario aparecen Cerro Porteño y Emelec, dos equipos con realidades distintas, pero con un objetivo común: convencer a una de las grandes leyendas del fútbol colombiano para liderar sus proyectos deportivos.

Cerro Porteño entra con fuerza en la carrera

Desde Paraguay confirman que Cerro Porteño ya dio los primeros pasos formales para intentar el fichaje de Falcao García. El club, uno de los más ganadores del fútbol guaraní y clasificado a la Copa Libertadores 2026, ve en el delantero una oportunidad deportiva y mediática de alto impacto.

“Hay algunos contactos por Falcao García, pero por ahora no se ha prosperado; estaremos atentos a lo que pase más adelante. Hay un tema claro y es que ¿A quién no le gustaría tenerlo en su equipo? Nosotros queremos volver a tener un acercamiento con él en próximos días con una oferta en mano más concreta”, dijo Enrique Bidermann, dirigente de Cerro Porteño, quien habló esta semana con el programa radial colombiano, VBAR de Caracol.

El dirigete reconoció contactos iniciales y dejó abierta la puerta a una propuesta más concreta en los próximos días. La idea del “Ciclón de Barrio Obrero” es avanzar con cautela, pero sin bajarse de la puja.

Un viejo conocido en el banquillo de Cerro

Un punto a favor de Cerro Porteño es la presencia de Jorge Bava como director técnico. El exentrenador de Independiente Santa Fe conoce bien el presente futbolístico de Falcao, lo enfrentó en Colombia y considera que aún puede rendir si se le ofrece una correcta readaptación física y una pretemporada adecuada.

Además, el atractivo deportivo no es menor: disputar la Libertadores 2026 representa un desafío que el delantero no pudo vivir en su reciente etapa con Millonarios.

Emelec también va en serio por el Tigre

Desde Ecuador, el Emelec aparece como el otro gran protagonista de esta historia. El interés del “Bombillo” no es nuevo y, según versiones coincidentes desde Colombia y Guayaquil, el club ya habría iniciado consultas para avanzar en temas administrativos relacionados con el fichaje.

El periodista César Augusto Londoño confirmó que el nombre de Radamel Falcao genera fuerte consenso dentro del entorno azul, mientras que desde KCH Radio aseguran que fue el propio círculo del jugador el que acercó la posibilidad al club ecuatoriano, y que de parte de Emelec han visto la posibilidad con bastante entusiasmo.

Se conoció cuál sería el salario de Falcao en Ecuador

El principal gancho de Emelec pasa por lo económico. Fuentes cercanas a la negociación señalan que el salario del delantero rondaría los 30 mil dólares mensuales, lo que representaría cerca de 360 mil dólares al año, cifra que en pesos colombianos supera los 1.300 millones.

Pese a los problemas financieros que atraviesa el club —con sanciones FIFA y deudas acumuladas—, trascendió que el sueldo de Falcao estaría cubierto en su totalidad por un patrocinador externo, apostando al impacto comercial y de marketing que genera su figura.

Radamel Falcao: dos propuestas, dos caminos distintos

Las opciones sobre la mesa presentan contrastes claros. Cerro Porteño ofrece un desafío deportivo internacional y un contexto competitivo en la Libertadores. Emelec, en cambio, propone un contrato más fuerte en lo económico, aunque limitado al torneo local.

La decisión no es sencilla y dependerá de múltiples factores, entre ellos el proyecto deportivo, la preparación física y la motivación personal del delantero, quien ha declarado públicamente que no piensa retirarse todavía.

Tigre Falcao: una carrera que aún no baja el telón

Mientras se define su futuro, Radamel Falcao García sigue siendo un nombre capaz de alterar el mercado y generar ilusión en la afición. Su historia todavía no escribe el último capítulo y, por ahora, Sudamérica observa con atención el desenlace de este mano a mano.

Trayectoria de Radamel Falcao García Zárate en clubes