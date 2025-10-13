La cuenta regresiva para el Mundial 2026 sigue avanzando y la lista de países clasificados continúa creciendo. Este jueves se confirmó un nuevo nombre histórico: Selección de fútbol de Cabo Verde, que selló su clasificación por primera vez en su historia tras imponerse 3-0 sobre Selección de fútbol de Esuatini en la última fecha de las Eliminatorias Africanas.

Con esta victoria, Cabo Verde aseguró el primer lugar del Grupo D y se convirtió en el sexto país africano en conseguir su boleto al Mundial. En total, ya son 22 las selecciones clasificadas y 116 las que han quedado eliminadas. Aún quedan cupos por definirse en África, Asia, Concacaf y Europa, además de los repechajes intercontinentales de marzo de 2026.

Cabo Verde hace historia e irá a su primer Mundial

La jornada en África dejó un capítulo inolvidable para el fútbol africano. Cabo Verde, un país de poco más de medio millón de habitantes, consiguió una clasificación histórica al imponerse con autoridad a Esuatini. Con goles de Dailo Rocha, Willy Semedo y Stopira, y un dominio absoluto, el equipo cerró una campaña perfecta que lo colocó en la cima de su grupo eliminatorio.

Será la primera participación de Cabo Verde en una Copa del Mundo, un hito que llega después de años de crecimiento futbolístico y buenas presentaciones en la Copa Africana de Naciones. Se une así a potencias como Marruecos y Egipto en la lista de clasificados africanos.

Así va la clasificación al Mundial 2026 por confederaciones

El Mundial 2026 será el más grande de la historia con 48 selecciones participantes, y la clasificación avanza rápidamente. A la fecha, hay 22 selecciones con cupo asegurado y otras que siguen en plena competencia. A continuación, el panorama completo por confederaciones.

Concacaf: los tres anfitriones

En la región de Norteamérica, las tres selecciones anfitrionas tienen asegurada su participación:

Estados Unidos

México

Canadá

Faltan aún tres cupos directos por definir y dos boletos de repechaje. La fase final de las Eliminatorias de Concacaf se jugará a comienzos de 2026.

Conmebol: Sudamérica ya definió a sus seis clasificados

La eliminatoria sudamericana ya está cerrada en cuanto a cupos directos. Los seis países clasificados son:

Argentina

Brasil

Uruguay

Colombia

Ecuador

Paraguay

Además, Selección de fútbol de Bolivia disputará el repechaje intercontinental, con la posibilidad de sumarse como séptima representante de la región.

Asia: seis selecciones ya aseguraron su presencia

En el continente asiático ya hay seis clasificados al Mundial:

Japón

Irán

Uzbekistán

Corea del Sur

Jordania

Australia

Faltan dos cupos directos y uno de repechaje, que se definirán en la última ronda de clasificación.

Oceanía: Nueva Zelanda, único clasificado

En la Confederación de Oceanía no hubo sorpresas: Selección de fútbol de Nueva Zelanda aseguró el único cupo directo disponible. Por su parte, Selección de fútbol de Nueva Caledonia disputará el repechaje intercontinental en busca de un lugar histórico en la Copa del Mundo.

África: Cabo Verde se une a los clasificados

África ya tiene seis selecciones clasificadas al Mundial 2026, incluyendo a Cabo Verde:

Marruecos

Túnez

Egipto

Argelia

Ghana

Cabo Verde

Faltan tres boletos directos y uno de repechaje, que se conocerán en las próximas ventanas FIFA. África tendrá una de sus participaciones más amplias en la historia del torneo.

Europa: sin clasificados por ahora

La eliminatoria europea recién está en marcha y todavía no hay selecciones clasificadas. La UEFA tiene 16 cupos directos y una repesca que se definirá en 2025 y comienzos de 2026.

Varios campeones del mundo como Alemania, Italia, Francia y España aún deben asegurar su boleto, por lo que esta fase promete ser una de las más intensas.

Repechaje intercontinental: dos cupos más en juego

Los últimos dos cupos para el Mundial se definirán en el repechaje intercontinental que se disputará en marzo de 2026. Extraoficialmente, se especula que México podría ser la sede de este mini torneo. En esa instancia participarán selecciones de Concacaf, Conmebol, Oceanía, África y Asia.

22 clasificados y 116 eliminados: el Mundial 2026 toma forma

Con 22 selecciones clasificadas y 116 ya eliminadas, el camino rumbo al Mundial 2026 se va aclarando. Esta será la primera edición con 48 equipos, por lo que la emoción y la expectativa crecen en cada confederación.

La clasificación de Cabo Verde marca un momento histórico: el pequeño país africano debutará en una Copa del Mundo, sumándose a una lista que ya incluye a potencias tradicionales y a equipos en crecimiento. En los próximos meses se conocerán los 26 boletos restantes que completarán el cuadro final del torneo.

Selecciones clasificadas al Mundial 2026 (por confederación):

Concacaf (3): Estados Unidos, México, Canadá.

Estados Unidos, México, Canadá. Conmebol (6): Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador, Paraguay.

Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador, Paraguay. Asia (6): Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia.

Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia. Oceanía (1): Nueva Zelanda.

Nueva Zelanda. África (6): Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde.

Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde. Europa (0): En competencia.

La cita de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá será histórica no solo por su formato ampliado, sino también por la diversidad de selecciones que llegarán al torneo, con debutantes y potencias compartiendo el mismo escenario.