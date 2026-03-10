El Barcelona afronta uno de los desafíos más exigentes de su temporada europea con la visita al Newcastle United en los octavos de final de la UEFA Champions League. El partido de ida se disputará en St. James’ Park, un escenario tradicionalmente complicado para los visitantes y que exigirá al máximo al equipo dirigido por Hansi Flick.

El conjunto azulgrana llega a esta eliminatoria con una mezcla de ilusión y preocupación. Por un lado, el equipo mantiene buenas sensaciones en su rendimiento competitivo en Europa. Por otro, deberá afrontar el duelo con varias ausencias importantes por lesión que condicionan la planificación del partido.

La lista de bajas incluye a futbolistas clave en diferentes líneas del equipo. Algunas de estas ausencias tienen que ver con lesiones musculares recientes, mientras que otras corresponden a procesos de recuperación que todavía no han terminado. A esto se suma el caso particular de un jugador que ha viajado con la plantilla, pero que difícilmente tendrá minutos.

Las bajas confirmadas del Barcelona para visitar a Newcastle

El Barcelona afrontará el partido en Inglaterra con varias ausencias que afectan especialmente a su defensa y al mediocampo. El cuerpo técnico deberá reorganizar el equipo para suplir la falta de jugadores que normalmente son titulares en el esquema de Hansi Flick.

Jules Koundé . El jugador sufrió una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo izquierdo . Aunque el club ha explicado que su disponibilidad dependerá de la evolución en los próximos días, diversas informaciones apuntan a que estará fuera durante algunas semanas.

. El jugador sufrió una . Aunque el club ha explicado que su disponibilidad dependerá de la evolución en los próximos días, diversas informaciones apuntan a que estará fuera durante algunas semanas. Alejandro Balde . El lateral izquierdo sufrió una lesión en el bíceps femoral distal del muslo izquierdo . Según el parte médico del club, el proceso de recuperación podría extenderse aproximadamente cuatro semanas. Esto significa que el defensor podría volver a estar disponible recién después de la Fecha FIFA de marzo.

. El lateral izquierdo sufrió una . Según el parte médico del club, el proceso de recuperación podría extenderse aproximadamente cuatro semanas. Esto significa que el defensor podría volver a estar disponible recién después de la Fecha FIFA de marzo. Frenkie de Jong sufrió una rotura en el bíceps distal de la pierna derecha. El tiempo estimado de recuperación oscila entre cinco y seis semanas, por lo que el centrocampista neerlandés tampoco podrá estar presente en el duelo de Champions.

sufrió una rotura en el bíceps distal de la pierna derecha. El tiempo estimado de recuperación oscila entre cinco y seis semanas, por lo que el centrocampista neerlandés tampoco podrá estar presente en el duelo de Champions. Andreas Christensen . El defensor continúa en proceso de recuperación tras sufrir una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, lesión confirmada por el club en diciembre de 2025.

. El defensor continúa en proceso de recuperación tras sufrir una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, lesión confirmada por el club en diciembre de 2025. Gavi es el nombre genera expectativa. El mediocampista sufrió un pequeño desgarro en el menisco interno de la rodilla derecha a finales de septiembre del año pasado. Ya ha regresado a los entrenamientos con el grupo y forma parte de la expedición que viajó a Inglaterra, todavía sin recibir el alta médica definitiva. Por esa razón, no se espera que tenga participación en el partido ante Newcastle.

El reto del Barcelona en St. James’ Park

La visita a St. James’ Park representa uno de los desafíos más complicados de esta fase eliminatoria. El estadio del Newcastle es conocido por su ambiente intenso y por el impulso que la afición local brinda al equipo inglés en los partidos europeos.

El Barcelona deberá manejar bien el contexto del partido para evitar que el rival imponga su ritmo desde el inicio. En eliminatorias de Champions League, los detalles suelen marcar la diferencia y jugar fuera de casa siempre exige un nivel extra de concentración.

El equipo de Hansi Flick buscará controlar el balón y mantener su identidad futbolística incluso en un escenario adverso. La posesión, la circulación rápida y la capacidad para generar desequilibrios en ataque serán elementos fundamentales para intentar sacar un buen resultado.

La posible alineación del Barcelona contra Newcastle

Ante las bajas confirmadas, el Barcelona tendría que presentar una alineación con algunos ajustes respecto a su formación habitual. La posible formación para enfrentar al Newcastle sería la siguiente:

Joan García; Joao Cancelo, Pau Cubarsí, Eric García, Gerard Martín; Marc Bernal, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha; Robert Lewandowski.

Esta alineación mantiene el equilibrio entre juventud y experiencia que ha caracterizado al Barcelona en la temporada. Jugadores jóvenes como Cubarsí, Bernal o Yamal comparten protagonismo con futbolistas consolidados como Lewandowski o Raphinha.

La importancia de la Champions para el Barcelona esta temporada

La Champions League es uno de los grandes objetivos del Barcelona en la temporada. Después de varios años sin alcanzar las instancias decisivas del torneo, el club busca volver a posicionarse entre los equipos protagonistas de Europa.

Superar la eliminatoria ante Newcastle sería un paso importante para ese objetivo. No solo por la clasificación a los cuartos de final, sino también por el impacto anímico que tendría eliminar a un rival competitivo en una serie de alto nivel.

En ese contexto, el desafío para el Barcelona será mantener su competitividad a pesar de las bajas. La profundidad de la plantilla y el rendimiento de los jugadores disponibles serán claves para afrontar una eliminatoria que promete ser una de las más intensas de los octavos de final de la Champions League.