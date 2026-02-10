El duelo de eliminación directa en Copa Sudamericana entre Atlético Nacional y Millonarios FC, programado para el miércoles 4 de marzo en el estadio Atanasio Girardot, marcará buena parte del semestre para ambos clubes. No es un partido más. La instancia, el contexto internacional y la rivalidad histórica convierten este cruce en un punto de quiebre deportivo y emocional.

A menos de un mes del compromiso, el ambiente ya se empieza a calentar en Medellín y Bogotá. Sin embargo, una decisión tomada desde la interna de Nacional ha añadido un ingrediente inesperado a la previa.

Nacional asume una sanción para cerrar la puerta al visitante

Atlético Nacional, en calidad de local, tomó una determinación que no estaba contemplada inicialmente: asumir el pago de una multa de Conmebol con tal de no permitir el ingreso de hinchada visitante al estadio.

La medida resulta llamativa porque el reglamento de Conmebol es claro tanto en Copa Libertadores como en Copa Sudamericana. Los clubes locales están obligados a entregar un porcentaje de la capacidad del estadio a la afición visitante y garantizar que dichas entradas lleguen a sus manos sin restricciones.

El mismo reglamento contempla sanción económica en caso de incumplimiento. El monto no está fijado de antemano, ya que la entidad evalúa cada caso tras investigar las razones de la negativa, y de acuerdo con ello fija la suma a pagar.

Una decisión asumida en la interna verdolaga

Lejos de improvisar, en la dirigencia y en el área logística de Atlético Nacional la situación está completamente asumida. El club se hará cargo de la multa que Conmebol determine, convencido de que la decisión responde a varios factores estratégicos.

Desde el entorno verdolaga se han dado a conocer tres razones principales que explican por qué el club está dispuesto a pagar para evitar público visitante.

El factor económico: un partido que se juega todo

La primera razón es económica. Nacional pretende vender la totalidad de sus localidades a precios elevados, entendiendo que, en caso de quedar eliminado, no tendrá más competencia internacional durante el resto del año.

El partido es visto como definitivo, no solo en lo deportivo, sino también en términos de ingresos. Cada asiento cuenta en un contexto donde el margen financiero es clave.

Ventaja deportiva y un Atanasio completamente verde

La segunda razón se centra en lo deportivo. En el club consideran que un Atanasio Girardot lleno exclusivamente de hinchas verdolagas aumenta las opciones de clasificación a la fase de grupos del torneo.

Un ambiente sin presencia visitante es visto como un factor que puede inclinar la balanza en un partido de alta tensión y mínimos detalles.

Seguridad, el argumento más sensible

La tercera razón tiene que ver con la seguridad. En Atlético Nacional recuerdan que la rivalidad entre ambas hinchadas ha generado problemas en el pasado. En las últimas ocasiones en que se permitió el ingreso de hinchas de Millonarios al Atanasio, se registraron desmanes de lado y lado.

El club quiere evitar a toda costa que una situación similar se repita, especialmente en un partido de eliminación directa y con alta carga emocional.

Atlético Nacional: una sanción que no preocupa

En Nacional confían en que, al elevar estos argumentos ante Conmebol, especialmente los relacionados con seguridad, la decisión será entendida. Y si finalmente se impone una multa, consideran que no sería de un monto elevado.

La pelota aún no rueda, pero la previa ya dejó claro que este cruce entre Atlético Nacional y Millonarios se juega mucho más allá de los 90 minutos.