El Emirates Stadium será el epicentro de uno de los duelos más esperados de la fase liguera de la UEFA Champions League. Arsenal y Bayern Munich, ambos con rendimiento perfecto en el torneo, se enfrentan este miércoles en un choque directo por el liderato del grupo. Los alemanes llegan en la cima, pero los ingleses apenas les siguen el paso. Es un partido que no solo promete alto voltaje competitivo, sino también una exhibición táctica entre dos de los proyectos más sólidos del fútbol europeo.

Arsenal vs Bayern: horarios, televisión y streaming para VER HOY EN VIVO

Colombia: 3:00 p.m. | ESPN y Disney+

3:00 p.m. | ESPN y Disney+ España: 9:00 p.m. | M+ Liga de Campeones 4, M+ Liga de Campeones 3

9:00 p.m. | M+ Liga de Campeones 4, M+ Liga de Campeones 3 Argentina: 5:00 p.m. | ESPN 2 y Disney+

5:00 p.m. | ESPN 2 y Disney+ México: 2:00 p.m. | HBO Max

2:00 p.m. | HBO Max Miami (EE.UU.): 3:00 p.m. | Paramount+ y DAZN

El Bayern busca consolidar su poderío en Europa

El conjunto bávaro aterriza en Londres con una autoridad abrumadora: 17 victorias en 18 partidos oficiales esta temporada, un dato que refleja la contundencia del equipo dirigido por Vincent Kompany. El fin de semana pasado dieron una muestra total de carácter al remontar un 0-2 ante Friburgo hasta convertirlo en un 6-2 que reforzó aún más la confianza interna.

Jonathan Tah anticipó lo especial del duelo: “Tenemos plena confianza en nuestras opciones, queremos llevarnos los 3 puntos”. Harry Kane, figura esencial en esta campaña, también encendió el ambiente al recordar la dificultad que históricamente le ha representado el Arsenal: ahora quiere reescribir esa historia vestido de bávaro.

El Bayern lidera el grupo con 12 puntos y un imponente balance goleador de 14 a 3, mientras su perseguidor londinense presume mejor cifra ofensiva pero sin tantos en contra. Para Kompany, este es el reto más exigente desde la victoria contra el PSG: “Lo queremos, por eso estamos aquí”.

El Arsenal llega encendido y aferrado a su solidez

El momento del Arsenal es inmejorable. Mikel Arteta ha construido un equipo que combina intensidad, orden y un estado de forma brillante. En la Premier League acumulan 29 puntos en 12 jornadas, con una ventaja de seis unidades sobre el Chelsea, y vienen de aplastar 4-1 al Tottenham en el derbi del norte de Londres.

Su mayor arma ha sido la defensa: solo 6 goles encajados en liga y ninguno en Champions, con triunfos sólidos ante Athletic Bilbao, Olympiakos, Atlético Madrid y Slavia Praga. Un rendimiento que no pasa desapercibido. “Va a ser un hueso duro, no están ahí por casualidad”, advirtió Jan-Christian Dreesen, presidente del Bayern.

Arteta, por su parte, habló de la necesidad de contagiar energía al estadio y replicar la agresividad y efectividad que han mostrado en las últimas fechas. Kompany también reconoció la dimensión del rival: “Sé lo que hace especial al Arsenal, pero no quiero olvidar lo que nos hace especiales a nosotros”.

Bajas confirmadas para Arsenal vs Bayern

FC Bayern Munich:

Fuera: Alphonso Davies (ligamento cruzado), Jamal Musiala (tobillo y peroné), Luis Díaz (sanción).

Duda: Serge Gnabry (ritmo competitivo).

Buena noticia: Joshua Kimmich está disponible.

Arsenal FC:

Fuera: Gabriel (cuádriceps), Kai Havertz y Martin Ödegaard (rodilla), Viktor Gyökeres (molestia muscular).

Lo que dijeron los técnicos

Vincent Kompany – FC Bayern:

“Ahora llega la tarea más complicada. Nos motiva, por eso estamos aquí”.

Mikel Arteta – Arsenal FC: