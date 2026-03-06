América de Cali logró uno de sus primeros grandes objetivos de la temporada al asegurar su lugar en la fase de grupos de la Conmebol Sudamericana. El equipo escarlata consiguió la clasificación tras vencer a Atlético Bucaramanga en el partido único de la fase nacional (2-1) y ahora se prepara para conocer el camino que tendrá en el torneo continental.

El compromiso comenzó con un escenario complicado para el cuadro rojo. Bucaramanga se adelantó en el marcador con un gol de Fabián Sambueza, pero América reaccionó y terminó dándole vuelta al resultado. Los tantos de Yeison Guzmán y Tilman Palacios sellaron la remontada y confirmaron el avance del equipo dirigido por David González a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

América de Cali clasificó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana

El formato de la Copa Sudamericana obligó a los equipos colombianos a enfrentarse entre sí en partidos únicos para definir quién avanzaba a la fase de grupos. En ese contexto, América de Cali y Atlético Bucaramanga protagonizaron uno de los duelos más esperados. El encuentro se jugó en el estadio Pascual Guerrero y tuvo emociones desde el inicio. Bucaramanga golpeó primero con el gol de Fabián Sambueza, obligando al equipo escarlata a reaccionar ante su gente.

La respuesta llegó con el poder ofensivo que América ha mostrado durante el semestre. Yeison Guzmán volvió a ser protagonista al marcar el gol del empate, mientras que Tilman Palacios apareció para anotar el tanto que completó la remontada. Con ese resultado, el conjunto escarlata aseguró su presencia en la fase de grupos del torneo y mantuvo viva la ilusión de competir a nivel continental.

Cuándo será el sorteo de la fase de grupos de la Sudamericana 2026

Tras lograr la clasificación, el siguiente paso para América de Cali será conocer a sus rivales en la fase de grupos. Esto se definirá en el sorteo oficial organizado por Conmebol, que se realizará el jueves 19 de marzo a partir de las 6:00 p.m. (hora de Colombia) en Luque, Paraguay, sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol.

En esa ceremonia quedarán definidos los ocho grupos del torneo. Cada equipo conocerá a los rivales que enfrentará y el orden de los partidos que disputará en la competencia. Para América de Cali será un momento clave, ya que empezará a tomar forma su recorrido en la Copa Sudamericana 2026.

América de Cali será cabeza de grupo en el sorteo

Una de las noticias positivas para el club escarlata es su posición en el ranking de Conmebol. Gracias a ese lugar en la clasificación continental, América de Cali participará como cabeza de grupo en el sorteo. Esto significa que el equipo estará ubicado en el primer bombo y encabezará su zona en la fase inicial del torneo.

Ser cabeza de serie representa una ventaja importante, ya que evita enfrentar en la fase de grupos a otros clubes que también ocupan ese lugar en el ranking continental. Para el América, esta condición aumenta las probabilidades de tener un grupo más equilibrado y competitivo.

Los equipos que no serán rivales de América de Cali: ya los evitó

Por su condición de cabeza de grupo, América de Cali no podrá enfrentarse en la fase inicial contra varios equipos que también están ubicados en el primer bombo.

Entre los clubes que el conjunto escarlata evitará en la fase de grupos se encuentran:

River Plate

Atlético Mineiro

Sao Paulo

Racing Club

Gremio

Olimpia

Santos FC

Todos estos equipos también serán cabezas de serie, por lo que el reglamento impide que compartan grupo. Este detalle es clave para el panorama del torneo, ya que evita enfrentamientos directos con algunos de los equipos más fuertes de Sudamérica en la primera etapa.

Así están los bombos para el sorteo de la Sudamericana 2026

Bombo 1: River Plate (Argentina), Atlético Mineiro (Brasil), Sao Paulo (Brasil), Racing Club (Argentina), Gremio (Brasil), Olimpia (Paraguay), Santos (Brasil) y América de Cali (Colombia).

Bombo 2: San Lorenzo (Argentina), Red Bull Bragantino (Brasil), Cienciano (Perú), Palestino (Chile), Millonarios (Colombia), Caracas (Venezuela), Vasco Da Gama (Brasil) y Tigre (Argentina).

Bombo 3: Audax Italiano (Chile), Blooming (Bolivia), Academia Puerto Cabello (Venezuela), Boston River (Uruguay), Montevideo City Torque (Uruguay), Deportivo Cuenca (Ecuador), Independiente Petrolero (Bolivia) y Macará u Orense (Ecuador).

Bombo 4: Alianza Atlético (Perú), Barracas Central (Argentina), Deportivo Riestra (Argentina) y Recoleta (Paraguay); además de los 4 equipos que pierdan en la Fase 3 de la Libertadores: Juventud (Uruguay) o Independiente Medellín (Colombia), O'Higgins (Chile) o Deportes Tolima (Colombia), Carabobo (Venezuela) o Sporting Cristal (Perú), Barcelona (Ecuador) o Botafogo (Brasil).

Cuándo empieza la fase de grupos de la Copa Sudamericana

La fase de grupos de la Copa Sudamericana comenzará en la semana del 7 de abril. A partir de esa fecha se iniciará el calendario de partidos para todos los equipos clasificados. Esta etapa del torneo se extenderá hasta el 28 de mayo. Durante ese periodo, cada equipo disputará seis partidos: tres como local y tres como visitante. El objetivo en esta fase será terminar en el primer lugar del grupo. Solo el líder avanzará directamente a los octavos de final del torneo.