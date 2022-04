El peruano Aldair Rodríguez, fue protagonista de un escándalo que se dio en el juego entre su equipo, Alianza Lima, ante River Plate, en el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Y es que en los minutos finales del compromiso que ganó el cuadro argentino 0-1, el ex América de Cali le propinó una fuerte patada al jugador paraguayo, quien esta mañana recibió la noticia que sufrió fractura de tibia y peroné.

Ante esto, todo el mundo del futbol arremetió contra Aldair, quien una vez culminó el compromiso le pidió disculpas públicas al lateral paraguayo y manifestó que no fue adrede; “fue una jugada fortuita”.

“Estoy muy triste por la situación que está viviendo mi compañero de profesión. Fue una jugada fortuita. No tuve mala intención de ir. Fue una disputa de balón, de los dos, y lastimosamente creo que se le engancha el pie y, a la hora de forzar el balón, se fractura. He venido a pedirle disculpas personalmente. Estoy muy arrepentido por la situación que se dio”, inició.

Y agregó que “no me di ni cuenta. Yo me he quedado muy sorprendido. Estoy muy triste con la situación. No sé en qué momento pasó eso, porque fui a trabar un balón abajo. No alcé mucho el pie, ni nada por el estilo, pero lastimosamente son cosas que pueden pasar en el fútbol. Estamos expuestos a esto y por eso he venido aquí personalmente a dar la cara y disculparme con él, con su familia”.

“Me tocó vivir una lesión muy dura hace algunos años. Estuve a punto de quizás dejar el fútbol por la lesión que tuve. Por eso estoy acá, porque a mí me pasó y no sentí esas disculpas de la persona con la que tuve el accidente. Por eso, estoy acá. Que él sepa que fue sin ninguna mala intención”, concluyó.

La patada de Aldair Rodríguez