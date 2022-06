Yoreli Rincón: “Por razones extras no estoy en la Selección Colombia Femenina”

Yoreli Rincón habló nuevamente sobre su no convocatoria a la Selección Colombia Femenina que se prepara para jugar la Copa América.

La delantera colombiana volvió a hablar sobre el veto que tiene por parte de la selección, pues nuevamente el técnico Nelson Avadía llamó 25 jugadoras a la convocatoria de Colombia para enfrentar el partido amistoso frente a la Selección de Estados Unidos y no volvieron a estar las mismas jugadoras que a pesar de su buen nivel, siguen sin ser llamadas.

Yoreli Rincón, Natalia Gaitán, Vannesa Córdoba, Isabella Echaverri son las jugadoras que siguen sin tener un llamado a la ‘Tricolor’ a pesar de que se avecina la Copa América Femenina que se jugará en nuestro país del 8 al 30 de julio. Oficialmente no se conoce el por qué de la no convocatoria, pero se sigue hablando de un veto por varias críticas de las futbolistas a la dirigencia de la Federación Colombiana de Fútbol.

Rincón fue clara en decir que, “si tú le preguntas a alguien, se dice que el veto no existe, que es tema futbolístico. Yo simplemente me dejo guiar por el tema futbolístico, que si no estoy en la Selección es netamente futbolístico, lo que se hace y lo que se deja de hacer en campo”.

+¿Cuándo inicia la Liga BetPlay del segundo semestre?

+Torneo Maurice Revello: Colombia quedó eliminado frente a Venezuela

El dilema seguirá existiendo y por el momento en la Selección Colombia Femenina de Mayores se preparará para jugar la Copa América y conseguir su cupo al Mundial del 2023.

Colombia tendrá tres sedes para el campeonato femenino en el que se podrán disfrutar todos los partidos Cali, Bucaramanga y Armenia acogerán el segundo torneo más importante del fútbol femenino.