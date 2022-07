¿Qué le pasó a Linda Caicedo tras golear a Chile?

Caicedo tuvo que ser atendida en la ambulancia luego de que la Selección Colombia Femenina clasificara a semis de Copa América.

Entre las muchas figuras que tiene la Selección Colombia Femenina, el diamante que más brilla es Linda Caicedo. Ante Chile completó otra gran actuación y fue pieza clave en la goleada 4-0, aportando con su desequilibrio y su inventiva en el último tercio. Dio la asistencia en el gol de Catalina Usme que abrió el marcador.

+ ¡Colombia le metió cuatro a Chile en el primer tiempo!

Sin embargo, la atacante de 17 años fue reemplazada al minuto 84. En el banco de suplentes comenzó a sentirse mal, se la vio mareada y tuvo que ser sacada en camilla ante la preocupación del público. La médica del combinado nacional le informó a Estefanía Gómez, reportera de Win Sports, que Caicedo sufrió una descompensación energética y por eso la tuvieron que atender en la ambulancia de la Cruz Roja.



El cuerpo técnico de Nelson Abadía espera que lo de la joven estrella no sea nada grave y pueda continuar su participación en la Copa América Femenina, pues se vienen los partidos más importantes. El DT dijo en rueda de prensa que no fue nada grave. A su corta edad, la futbolista del Deportivo Cali es fundamental en esta Selección que gana, gusta y golea. Es candidata a MVP de la competición.

Linda Caicedo fue retirada en camilla por el cuerpo médico de la selección al finalizar el partido. Se le vió algo descompensada… Aaaa pero como no quería hacer cambios teniendo a Gisela en la banca. 🤐 Ojala no se trate de nd grave. 🇨🇴🚑⚽ pic.twitter.com/NslHRZOZgG

— Karen Espitia Gómez (@karenespigo1) July 21, 2022