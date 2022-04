Víctor Aristizábal, emocionado, sobre Freddy Rincón: “Todavía no me la creo”

Aristi, compañero de Freddy Rincón en la Selección Colombia del 90 y hoy en día hombre de medios de comunicación, tuvo su momento emotivo en la TV hablando del Coloso.

Lo hizo en ESPN. Es la cadena deportiva en la que trabaja y como tal, estuvo participando en el programa ESPN F 360 junto a Antonio Casale, Iván René Valenciano, Steven Arce y Andrés Marocco. Desde su casa, intervino durante un par de minutos para decir lo único que pudo sobre el fallecimiento de Freddy Rincón, su gran amigo y a quien definió como “un gran ser humano”.

Aristizábal, hasta las lágrimas hablando de Freddy Rincón (ESPN)

“Esta es una cosa muy difícil porque, y como se lo digo a todo el mundo que no nos conocía, nosotros no éramos amigos. Somos una familia. Esa generación del 90 no veía la hora de concentrarse en la Selección Colombia para vernos, para hablar, para entrenar, para competir, para reírnos, para trasnocharnos, para jugar cartas, para pelear y alegar y todo lo que pasa en una familia”, fue lo primero que dijo.

Y agregó: “Pasar esto de un momento a otro, uf, es muy duro. Todavía no me la creo, pero bueno… me gusta escuchar los audios de nuestras conversaciones. Los escucho todo el tiempo. La felicidad que nos daba hablar, enviarnos mensajes, insultarnos, de decirnos que nos amábamos. Eso es lo mejor. Ese tipo era un gran ser humano”.