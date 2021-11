Valenciano aclara la situación que vivió al aire en El VBAR

Iván René Valenciano protagonizó un momento que se hizo tendencia en redes sociales. Durante la emisión del VBAR (programa en Caracol Radio) del 17 de noviembre tuvo una aparición al aire que dejó en evidencia que no estaba en óptimas condiciones. ¿Qué le pasó?

Él mismo y solo 24 horas después, también al aire en el mismo programa, decidió explicar qué sucedió. Estaba claro que su más reciente aparición no fue la mejor. Hubo algo que pareció extraño en el tono de su voz y la forma en que decía algunas palabras. Así que su nombre se hizo tendencia.

La versión de Iván René Valenciano

“Estoy tomando unos medicamentos que son bastante fuertes y en ciertos momentos de día me los tengo que tomar. No todas las veces me caen de la mejor manera. Me pone de esa forma la voz, me cambia todo el semblante. Me gustaría simplemente aclarar eso y que esa fue la circunstancia que me pasó ayer”, fue lo que dijo el máximo goleador en la historia de Junior de Barranquilla.

Y agregó que tiene una enfermedad que fue detectada tras sufrir un problema cardiaco: “Son unos medicamentos con los que llevo unos 3 años. No sé si ustedes saben que a mí me dio un infarto y después me encontraron una enfermedad que se llama trombocitosis asistencial y tomo otros medicamentos. A raíz de eso, me mantengo medicado todo el tiempo”.

Para terminar y cerrar de esa forma el tema por el que mucho se habló de él, Iván René Valenciano dijo: “A veces, la vida privada es la vida privada y uno no puede estar saliendo a decir que tiene una enfermedad y que me dio un infarto. Llevo un tiempo con esta condición. Es más, si yo no me tomo los medicamentos, voy a dar un ejemplo, en un mes, me muero enseguida. No es que me voy a recuperar y que me van a salvar la vida. No, no se puede. Lo que intentamos es que nos perjudique lo menos posible en mi trabajo”.