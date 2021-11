El gesto de James por el que recibió críticas de Carlos Antonio Vélez

Durante la emisión del programa Planeta Fútbol (Win Sports) tras el empate de la Selección Colombia con Paraguay, Carlos Antonio Vélez le dedicó unas palabras al gesto que tuvo James Rodríguez al salir de la cancha.

Él fue titular. Salió sobre los últimos minutos del segundo tiempo y ahí se dio lo que relató el periodista en el programa de opinión, ya que fue una situación que no se transmitió en la señal oficial del partido (Gol Caracol). Carlos Antonio la vio en el estadio y a partir de ahí la crítica.

“No me gustó el gesto de James cuando fue reemplazado. Salió, no fue donde Reinaldo Rueda sino que caminó directo (nosotros estábamos justo ahí, lo vimos ahí abajo). Se le acercó Bernardo Redín (Asistente Técnico) a saludarlo y él le bajó la mano. Admito que un jugador cualquiera salga caliente. Él quería hacer otras cosas, no se pudo, pero el que manda, manda aunque mande mal. El señor Redín es autoridad y tiene que respetarlo. Creo que eso no está bien y no habla bien del principio de autoridad de la Selección Colombia. Nada más”, dijo Carlos Antonio Vélez en Planeta Fútbol.

Más de Carlos Antonio sobre James Rodríguez

-“James el día que esté bien tiene que volver, mientras no esté bien, no. Acepto que hoy hizo el sacrificio, lo intentó, pero ese no es su nivel. Tiene que venir acá a dar un nivel competitivo”.

-“No esperaba más de James. Él tiene oleadas, más anímicas. Tiene muchos problemas físicos que se traducen en lo futbolístico. Debo decir que lo intentó. Intento correr y tapar y eso es válido, pero él no está en nivel. Para poder volver a jugar con Selección debe mejorar su nivel y si no, no lo llamen”.

Lo que dijo Carlos Antonio Vélez del gesto de James (minuto 20:45 del programa)