¿Qué le pasó a Hernán Torres? Salió a la rueda de prensa de la Superliga en el estadio Deportivo Cali con un golpe en la frente.

Fue una imagen que no pasó inadvertida para los periodistas que le hicieron las preguntas tras el partido, aunque sí para la transmisión del juego (Win Sports). Allí no se mencionó el tema. Por eso la consulta a la que respondió el DT de Deportes Tolima, quien también fue el que logró el ascenso de América de Cali, claramente afectado en su frente. El golpe era evidente.

Las respuestas de Hernán Torres en rueda de prensa.

Sobre el golpe en la frente: “Un monedazo que me tiraron. Fue una señorita muy bonita que comenzó a gritarme cosas y cosas. Le respondí y le dije ‘qué pena una señorita tan bonita y con esa lengua… córtesela’. Me llovieron monedas por todos lados. Me pegó una en la frente. Y luego entrando a la rueda de prensa se acercó un hincha a agredirme. Gracias a Dios actuaron los de seguridad muy rápidamente. Se está volviendo un problema venir a jugar al estadio de Deportivo Cali con esos temas de seguridad. Un problema grave. El otro día, en la puerta, tuvimos un problema. Tienen que mejorar esto”.

El árbitro para el partido de vuelta: “Les pido un favor a los que nombran los árbitros: por favor un árbitro que nos dé garantías. Por favor, por favor. Hay un personaje que pita la final y la perdemos. No quiero decir los nombres. Ustedes han visto cómo fue este partido. Si no hay un hombre de pantalones, se puede poner más peligroso de cómo se puso hoy. ¡Hoy el partido se puso peligroso para ambos lados! Necesitamos un árbitro de garantía para la final, por favor. Lo pido con todo respeto y humildad. Necesitamos un árbitro que les dé garantías al Cali y a nosotros. Esto es una final. Un partido de toma y dame. Ninguno queremos perderlo. Necesitamos un árbitro y unos líneas que nos den las garantías necesarias. Eso lo pido por favor. Nunca me volví a meter con los árbitros porque entiendo que son seres humanos y se equivocan, tienen presiones. Pero por favor, lo pido de todo corazón y con toda el alma”.

La rueda de prensa de Hernán Torres en el estadio Deportivo Cali (Dimayor)