Independiente Santa Fe volvió a escribir una página dorada en su historia al consagrarse campeón de la Superliga 2026, un título que no solo celebró ante su gente, sino que también tuvo un impacto directo en el palmarés del certamen. El equipo cardenal superó a Junior en la serie y, con ese logro, recuperó el lugar como el club más ganador desde la creación del torneo.

La consagración llegó en el inicio del ciclo de Pablo Repetto, un detalle que le da aún más valor al título por tratarse del primer gran objetivo alcanzado bajo su dirección técnica. Santa Fe cerró la serie con autoridad, goleó en el Campín y confirmó su jerarquía en un torneo que históricamente ha sabido disputar.

Santa Fe campeón de la Superliga 2026 ante Junior

La Superliga 2026 se definió en una serie de ida y vuelta frente a Junior, campeón vigente de la Liga BetPlay. El primer partido se disputó en Barranquilla y terminó igualado 1-1, con un gol clave de Hugo Rodallega que dejó la serie abierta para la definición en Bogotá.

En el partido de vuelta, jugado en El Campín, Independiente Santa Fe impuso condiciones y se quedó con la victoria por 3-0. Los goles de Ewil Murillo, nuevamente Hugo Rodallega y Nahuel Bustos sellaron el título y confirmaron una actuación sólida del equipo cardenal en el inicio de la temporada.

Un título que marca el inicio del ciclo Repetto en Santa Fe

Más allá del trofeo, la Superliga 2026 representó un punto de partida clave para el nuevo proyecto deportivo. Santa Fe mostró orden, equilibrio y efectividad en momentos decisivos, características que comienzan a asociarse con la idea de Repetto.

El título sirvió además como respaldo inmediato al trabajo del cuerpo técnico y como impulso anímico para un semestre en el que el club deberá afrontar competencias locales e internacionales. Ganar la Superliga no solo suma un trofeo, también refuerza la confianza del grupo en un proceso que apenas comienza.

Santa Fe vuelve a ser el más veces ganador de la Superliga

Con la conquista de 2026, Santa Fe alcanzó su quinto título de Superliga y recuperó el liderato histórico del certamen. El club cardenal vuelve a quedar en solitario como el equipo con más trofeos desde que se disputa esta competencia, superando a Atlético Nacional.

Este logro reafirma la regularidad de Santa Fe en el torneo y su capacidad para competir en finales, incluso en contextos de transición o inicio de ciclos deportivos.

El palmarés histórico de la Superliga en Colombia

Tras el nuevo título de Santa Fe, así quedó actualizado el palmarés oficial de la Superliga:

SANTA FE (5 títulos): 2013, 2015, 2017, 2021 y 2026

2013, 2015, 2017, 2021 y 2026 Atlético Nacional (4): 2012, 2016, 2023 y 2025

2012, 2016, 2023 y 2025 Junior (2): 2019 y 2020

2019 y 2020 Millonarios (2): 2018 y 2024

2018 y 2024 Deportivo Cali (1): 2014

2014 Deportes Tolima (1): 2022

Este listado refleja el dominio histórico de Santa Fe en el certamen y la distancia que ahora vuelve a marcar frente a sus principales competidores.

Un título que revaloriza la historia reciente del club cardenal

La consagración ante Junior no solo suma un trofeo más más, sino que revaloriza la historia reciente de Santa Fe en el fútbol colombiano. Volver a liderar el palmarés de la Superliga refuerza su identidad competitiva y su lugar entre los clubes más consistentes del país.

Con 5 títulos en el certamen y uno más agregado en 2026, Santa Fe ratifica su peso específico en las finales y consolida una tradición ganadora que ahora se proyecta bajo un nuevo proceso deportivo.

El récord perfecto de Santa Fe en la historia de la Superliga

Independiente Santa Fe construyó en la Superliga un registro que no admite matices: récord perfecto. El club cardenal disputó cinco ediciones del certamen y ganó las cinco. Cada vez que estuvo presente, levantó el trofeo, consolidando una efectividad absoluta en un torneo que enfrenta a los campeones del fútbol colombiano y que exige rendimiento inmediato desde el inicio de la temporada.

Lo más llamativo de ese pleno no es solo el número, sino la jerarquía de los rivales vencidos en cada consagración. Santa Fe fue campeón superando a Millonarios, Atlético Nacional, Independiente Medellín, América de Cali y Junior.

Cinco títulos, cinco finales ganadas y cinco adversarios históricos derrotados. Un recorrido que convierte a Independiente Santa Fe en el único club con efectividad total en la historia de la Superliga y refuerza su imagen como especialista en este tipo de definiciones.