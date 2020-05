Representante de Alexandre Guimaraes: “El contrato con América de Cali no está cancelado, ni está rescindido”





Hace 9 mins Por Guillermo Puerto Por

Es una claridad importante que se debe hacer y que obedece a la postura de Alexandre Guimaraes. La suspensión que le hicieron tiene una razón económica de fondo y desde su entorno, dice el representante, harán lo que se pueda hacer para que continúe la vinculación.

Ander Fernández, el representante español que trabaja con Alexandre Guimaraes, habló en entrevista con el diario El País. Y ante la consulta sobre la posibilidad de la continuidad del DT en América de Cali, dijo: “El contrato no está cancelado, ni está rescindido; la ventanita siempre puede estar porque el contrato acaba el 14 de junio. Haremos lo que podamos, pero no nos vamos a engañar porque si tomamos las palabras de don Tulio, de que la situación está difícil, pues es complicado”, dice.

▶ ¿Cuánto vale Duván Vergara?

▶ Fabián Vargas: “Mi sueño es dirigir a América de Cali y a Boca Juniors”

▶ Alexandre Guimaraes y la única posibilidad para seguir en América de Cali, según Tulio Gómez

Con esa respuesta, la siguiente pregunta fue: ¿Entonces la continuidad de Alexandre Guimaraes es bastante lejana? Fernández respondió: “Es que el propio América de Cali ya se pronunció al respecto. Si ellos lo ven complicado, el cuerpo técnico que es el trabajador ve difícil el tema. Ya lo había dicho el director deportivo que para poder sanear la economía, había que vender jugadores. La situación está delicada por lo que nos han dicho y nosotros tenemos que atenernos a eso. En la vida suceden cosas y en el fútbol también, pero hay imponderables que hacen que la situación se complique”.

Así está hoy en día todo entre su representado y América de Cali. Hay una situación económica que complicó las cosas y que obligó a la suspensión del contrato del cuerpo técnico. A partir de ahí todo es incertidumbre. No está claro si Alexandre Guimaraes podrá seguir dirigiendo al equipo o no. Se esperará la definición de temas económicos para tomar una determinación.

Mientras tanto y según contó Fernández, “Alexandre Guimaraes está triste. Le pregunté que cómo estaba y me dijo: “jodido”. Me comentó que encontrar un equipo y una plantilla, un entendimiento con los jugadores, como lo encontró él, es difícil de hacerlo en poco tiempo, y me dijo que él lo había logrado y en un nivel alto por parte de los jugadores. Esa es la pena que él tiene, que este proyecto se haya quedado a mitad de camino”.