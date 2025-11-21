La frustración volvió a invadir a los hinchas de Real Cartagena. El equipo histórico del Caribe colombiano quedó eliminado de la lucha por el ascenso en el Torneo BetPlay 2025-II, tras caer como local ante Patriotas (0-1) en la penúltima fecha de los cuadrangulares semifinales. Con ese resultado, se esfumaron las últimas esperanzas matemáticas y se confirmó que 2025 será, una vez más, un año sin regreso a la A.

Ya son 13 años consecutivos en la Segunda División y el próximo será el 14º intento fallido por volver al lugar que alguna vez ocupó entre los grandes. Una historia de decepciones que no encuentra final feliz y que tiene a una de las aficiones más fieles del país atrapada en una pesadilla que no termina.

Real Cartagena eliminado del ascenso: derrota clave ante Patriotas

En el estadio Jaime Morón, Real Cartagena necesitaba una victoria urgente ante Patriotas para mantenerse con vida en el grupo. Pero no lo logró. El 0-1 en contra dejó al equipo con apenas 6 puntos, por debajo de Real Cundinamarca (10) y del mismo Patriotas (7), a falta de una sola jornada.

Con ese panorama, el conjunto heroico quedó matemáticamente fuera de toda posibilidad de pelear por un cupo en la gran final. Una vez más, los cuadrangulares fueron una barrera insalvable. La falta de contundencia, errores puntuales y la presión del entorno terminaron pasándole factura.

13 años sin ascenso: así es la larga historia en la Segunda División

Real Cartagena descendió en 2012, cuando era dirigido por Hubert Bodhert, y desde entonces no ha logrado el regreso a la máxima categoría. Cada temporada ha traído nuevas promesas, campañas aceptables y clasificaciones a instancias finales, pero ninguna ha terminado con éxito.

El 2025 marcará su temporada número 14 en la B, convirtiéndose en uno de los procesos más largos de un equipo tradicional fuera de la Primera División. La falta de continuidad en proyectos deportivos, el cambio constante de entrenadores y errores administrativos han sido parte del problema estructural que impide el ascenso.

El fracaso deportivo que impacta a una hinchada fiel

La caída ante Patriotas no solo fue un golpe deportivo, sino también emocional. En las gradas del Jaime Morón, la afición volvió a responder con apoyo masivo, pero recibió a cambio otra decepción. La hinchada cartagenera, una de las más incondicionales del país, sigue acompañando al equipo a pesar de la ausencia de resultados.

El dolor de la eliminación se agrava porque el proyecto 2025 parecía más sólido, con refuerzos puntuales y una campaña decente en el Todos contra Todos. Pero cuando llegó el momento definitivo, el equipo volvió a quedarse corto.

¿Qué sigue para Real Cartagena en el Torneo BetPlay?

Con el cupo al ascenso ya perdido, Real Cartagena tendrá que comenzar desde cero una vez más. El segundo semestre de 2025 no le ofrece otra vía para regresar a la A, por lo que tendrá que esperar hasta 2026 para tener una nueva oportunidad. Las decisiones que se tomen desde ahora marcarán el rumbo de ese nuevo intento.

Será vital una evaluación profunda de lo ocurrido: plantel, cuerpo técnico, directiva y estructura deportiva. El margen de error se ha agotado y la presión crece con cada temporada que pasa. El ascenso sigue siendo una deuda pendiente con una ciudad y una afición que no ha dejado de creer.

Los intentos fallidos de Real Cartagena por ascender

2013: José Fernando Santa como DT. Sexto en la reclasificación, disputando solo uno de los cuadrangulares del año.

2014: José Fernando Santa como DT. Noveno en la reclasificación y sin presencia en los cuadrangulares.

2015: tuvo a Hubert Bodhert, Juan Eugenio Jiménez, John Jairo López y Óscar Juárez como entrenadores a lo largo del año. Quinto en la reclasificación y jugando unos cuadrangulares.

2016: José Manuel Rodríguez, Hubert Bodhert y Giovanni Hernández. Terminó tercero en la reclasificación.

2017: José Fernando Santa como DT. ¡TERMINÓ EN EL PUESTO 15 en el primer semestre! En el segundo fue semifinalista.

2018: Marco Indaburo Barrios como DT. Terminó cuarto en la reclasificación.

2019: Richard Parra y José Fernando Santa. Disputó los dos cuadrangulares del año y terminó cuarto en la reclasificación.

2020: Nilton Bernal como DT. ¡PUESTO 15 EN EL AÑO!

2021: Jairo Patiño y Steven Sánchez como entrenadores. Solo jugó unos cuadrangulares y terminó último.

2022: Martín Cardetti como DT. Solo clasificó a uno de los cuadrangulares del año y terminó noveno en la reclasificación.

2023: Oscar Passo como DT y quinto puesto en la reclasificación.

2024: proceso con Mario Sebastián Viera como DT. Terminó tercero en la reclasificación del año.

2025: fue un año con entrenadores argentinos. Un semestre con Martín Cardetti y el segundo con Néstor Craviotto. De nuevo fue un intento fallido.