Óscar Quintabani seguiría los pasos de Julio Comesaña con una tutela al presidente Iván Duque





Hace 9 mins Por Guillermo Puerto Por

El DT de Junior ya lo hizo y ahora el de Deportes Quindío expresó la idea que tiene de sumarse. Óscar Quintabani, que cumplirá 70 años el próximo 4 de junio, habló para el diario El Tiempo en ese sentido. “De ser necesario colocaría una tutela que defienda mis derechos ante esta castrante decisión”, dijo.

“Creo que el gobierno está atropellando y estigmatizando a todos los trabajadores y profesionales que construimos este país desde nuestra labor y estamos en dicho rango de edad”, dijo el argentino con presente en la Segunda División del fútbol colombiano dirigiendo a Deportes Quindío.

▶

Alexandre Guimaraes tiene contrato suspendido y ya cree no ser el DT de América de Cali

▶ Fabián Vargas: “Mi sueño es dirigir a América de Cali y a Boca Juniors”

▶ Si América de Cali no compra a Michael Rangel y vuelve a Junior, ¡no podría jugar!

Es un experimentado exarquero con mucha historia en el balompié local. Además de jugar, fue entrenador y campeón con Deportivo Pasto y Atlético Nacional. También estuvo al frente de Deportivo Pereira, Cortuluá, Deportivo Cali, Millonarios, Junior, Cúcuta Deportivo, Rionegro Águilas y Deportes Tolima.

“Solicito de manera urgente que analice esta medida discriminatoria. ¿Dónde está la equidad, la inclusión, igualdad y derechos? No todas las personas a la edad de 70 años tienen la misma condición física y mental, ni todos se mueven en una misma profesión”, agregó Óscar Quintabani sobre la medida por la cual Julio Comesaña ya entabló una tutela contra el presidente Iván Duque y el ministro de salud.

Y concluyó: “El señor Presidente de la nación no nos puede castrar en lo laboral, emocional, mental y familiar de esta manera. Podría ser más bien una recomendación y no una imposición que atropella el derecho al trabajo y, que repito, no todas las personas tenemos el mismo tipo de profesión. Atropella la libertad personal y la dignidad humana”.