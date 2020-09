¡No habrá nueva etapa de Julio Comesaña en Junior!

Esta vez sí se fue de manera definitiva. Al menos es la intención de Julio Comesaña. Esta salida de Junior parecer ser la última. Al club ya lo dirigió 9 veces y no habrá una décima. Es lo que él dice.

“Este es el fin de mi historia como técnico en Junior. Se acabó. Que lleguen otros a seguir mejorando”, dijo Julio Comesaña en entrevista con el diario El Heraldo. La idea es haber terminado su ciclo en el club con la quinta coronación y la cuarta en los recientes 4 años. El título de la Superliga marcó su adiós. Sería definitivo.

“Yo creo no haber dicho que me retiro. He dicho que cierro mi etapa como entrenador del Junior porque creo que el equipo y yo necesitamos otras opciones”, agregó en el diálogo ya mencionado. Su salida en el 2020 terminó su noveno ciclo en el equipo y espera que sea el último.

Los motivos de Julio Comesaña para irse de Junior

El DT habló en entrevista con Carlos Antonio Vélez en Antena 2. Contó que tenía planeado cerrar el ciclo en el club en diciembre pero que hubo algo que le molestó y obligó a adelantar esa idea. Todo tiene que ver con el video de Teo Gutiérrez tras la coronación en la Superliga en el que el futbolista dice “¿Dónde están los sapos y las sapas? Que salgan, para darles garrote. Tiro y garrote les voy a dar”.

Julio Comesaña pretendía que Junior emitiera un comunicado reprobándolo. El equipo sí lo hizo cuando él interpuso una tutela al Gobierno por la medida que mantenía en cuarentena obligatoria a los mayores de 70 años en la pandemia. Eso no pasó y entonces el DT se molestó. Adelantó su salida.

Las declaraciones de Julio Comesaña tras su salida de Junior

“Yo fui a una reunión que yo le pedí al presidente. También estaba su papá, Fuad, para conversar cosas antes de ir a Ecuador (…). Al mismo tiempo se tocaron otros temas. Yo quedé un poco preocupado por lo que pasó después del partido ante América de Cali, porque como hombre que está al frente del plantel, lo que pasó con Teo Gutiérrez, cosa que hablé con él, algo que fue desagradable, él sabe porque se disculpó; no debía ocurrir. Yo pensaba que la institución debía manifestarse en ese sentido por el mensaje hacia afuera. Si no, teníamos que poner un cartel que diga: aquí vale todo. Como pasó cuando yo interpuse la tutela”, empezó relatando.

Y agregó: “Yo no le pedí permiso al club ni pedí el favor para hacerlo. Entendí que era una situación personal y lo hice a título personal utilizando una herramienta que tenía. La institución hizo lo que creo debía hacer y está bien, se desmarcó y dijo: no tenemos nada que ver con esto, es una cuestión personal con la cual no estamos de acuerdo, punto final. Esa es la institución, no son las personas que hablan, habla la institución y marca el camino, hace presencia. En este caso de Teo Gutiérrez, me parece que había que hacer lo mismo porque es un caso que daña la imagen del equipo y de todos, pero tampoco es cierto que yo haya pedido que lo echen, que lo multen, que lo sancionen. Yo lo llamaría, me tomaría un café con él y le explicaría la trascendencia de eso cuando alguien como él, con lo que representa para el club, lo dice. Simplemente para expresarle al amigo: mira, te equivocaste, no hagas esto porque nos hace daño a todos y nada más”.