El Atanasio Girardot volverá a ser escenario de un partido histórico para el Fútbol Profesional Colombiano (FPC). Esta noche, Atlético Nacional recibe al tradicional Deportes Quindío en el juego de ida por los octavos de final de la Copa BetPlay 2025.

Un duelo cargado de nostalgia, ya que desde hace varios años el equipo cafetero milita en la Segunda División, lo que había impedido que este tradicional juego se repitiera en la máxima categoría. Hoy, gracias a la Copa Colombia, los Verdolagas y Cuyabros se reencuentran frente a frente.

Dónde ver HOY EN VIVO y Online Nacional vs Quindío

Partido: Atlético Nacional vs Deportes Quindío

Atlético Nacional vs Deportes Quindío Fecha: Miércoles 27 de agosto de 2025

Miércoles 27 de agosto de 2025 Hora: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Evento: Octavos de Final de la Copa BetPlay – Partido de ida

Octavos de Final de la Copa BetPlay – Partido de ida Estadio: Atanasio Girardot de Medellín

Atanasio Girardot de Medellín Árbitro: Wilmar Montaño Guevara

Wilmar Montaño Guevara Televisión: Win + Fútbol

Win + Fútbol Streaming: Win Play

Convocados de Atlético Nacional

El técnico Javier Gandolfi definió la lista de jugadores que enfrentarán al Deportes Quindío en Medellín:

Arqueros: Harlen Castillo, Luis Marquínez

Harlen Castillo, Luis Marquínez Defensas: Simón García, Juan José Arias, Andrés Salazar, Andrés Román, Camilo Cándido, Johan Castro

Simón García, Juan José Arias, Andrés Salazar, Andrés Román, Camilo Cándido, Johan Castro Volantes: Elkin Rivero, Luis Landázuri, Juan Manuel Zapata, Jorman Campuzano, Rengifo, Billy Arce, Edwin Cardona, Juan Bauza

Elkin Rivero, Luis Landázuri, Juan Manuel Zapata, Jorman Campuzano, Rengifo, Billy Arce, Edwin Cardona, Juan Bauza Delanteros: Andrés Sarmiento, Marlos Moreno, Alfredo Morelos, Facundo Batista

Bajas sensibles en el Verdolaga

El cuadro paisa no contará con figuras importantes. David Ospina, William Tesillo, César Haydar, Mateus Uribe, Marino Hinestroza y Dairon Asprilla quedaron fuera por lesión.

Uribe sufre un esguince de tobillo y está pendiente de evolución médica.

sufre un esguince de tobillo y está pendiente de evolución médica. Haydar presenta una lesión muscular que lo tendrá alejado de las canchas cerca de 15 semanas.

El presente del Deportes Quindío

Los Cuyabros, dirigidos por Hárold Rivera, llegan motivados tras vencer 2-1 a Atlético en la Primera B, con goles de Fredy Valencia y Andrés Felipe Carabalí. Además, el equipo cafetero ha sorprendido en esta Copa al dejar en el camino a clubes de Primera como Deportivo Cali y Boyacá Chicó.

Historial y antecedentes

Se han enfrentado 198 veces en la historia: 85 triunfos de Nacional 63 victorias de Quindío 50 empates

en la historia: Por Copa Colombia será el tercer partido oficial , con dos triunfos previos para Nacional.

será el , con dos triunfos previos para Nacional. El último choque fue en la Liga BetPlay II-2021, con victoria verdolaga 1-0 en Medellín.

Nacional se reencuentra con su público

El Verdolaga es el máximo ganador del certamen con 7 títulos y, además, es el actual bicampeón. Sin embargo, el ambiente en la hinchada no es el mejor tras la dolorosa eliminación en octavos de final de la Copa Libertadores 2025 a manos de São Paulo, razón por la cual no se espera una gran afluencia de público esta noche en el Atanasio Girardot.