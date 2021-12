Lo que pasó en nuestro país el pasado sábado 4 de diciembre con el ascenso en el Torneo BetPlay 2021 le está dando la vuelta al mundo. Ayer vimos cómo El Chiringuito reaccionó al respecto. Ahora el comentario llega desde Argentina.

Martín Liberman, uno de los periodistas deportivos más importantes de ese país habló sobre o sucedido entre Llaneros vs. Unión Magdalena y dijo que de no pasar nada, el fútbol colombiano “perderá cualquier tipo de credibilidad”.

“Le digo a la Federación Colombiana de Fútbol que si no analiza esta vergüenza, si no denuncia este partido y si no vuelve atrás el ascenso del Unión Magdalena, perderá cualquier tipo de credibilidad”, inició.

Y agregó que “la Federación debe invalidar este partido y debe suspender, castigar a los corruptos sobornados que van para atrás. No hay vuelta que darle, de lo contrario el fútbol colombiano dejará de ser respetado”.

Por ahora, tras las últimas declaraciones de Fernando Jaramillo, presidente de Dimayor, Unión jugará la primera división en nuestro país y jugará la final del Torneo BetPlay ante Cortuluá.