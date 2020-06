Julián Vásquez a Guimaraes: “Le ofrezco disculpas; América de Cali no se maneja de esa forma”





Bastante molesto quedó Julián Vásquez, exjugador y exgerente de América de Cali, por el manejo que le dio el club a la situación con Alexandre Guimaraes. Así que públicamente, en un programa de DirecTV, se disculpó con él.

Fue en De Fútbol Se Habla Así. Allí estuvo invitado y en un momento de la charla, Julián Vásquez fue conectado con Alexandre Guimaraes. Así que aprovechó para exponer el pensamiento crítico que tiene sobre el manejo que desató en las negociaciones que se adelantan para la desvinculación del DT del equipo Campeón de Colombia.

“Le ofrezco disculpas por el manejo que le dieron, por la forma como la trataron, por la falta de gratitud. La hinchada y todo América de Cali, como institución, como nombre, no se maneja de esa forma. Le ofrezco disculpas por lo mal que lo trataron”, le dijo Julián Vásquez al DT que con el cuadro escarlata alcanzó la Estrella 14.

La respuesta de Alexandre Guimaraes fue: “Por eso me encariñé tanto. No es normal que los entrenadores nos encariñemos así. Lo que yo quería vivir después de estar en Asia era tener esa pasión, con estadio lleno, jugadores entregados y sentir lo que el fútbol mueve en todos sus aspectos. América de Cali me lo dio y voy a estar eternamente agradecido”.

Julián Vásquez, que en América de Cali fue 2 veces Campeón y que además hizo parte de los directivos en la campaña del ascenso, hoy observa todo lo que pasa en el equipo como un hincha más y en este caso, mostró su molestia por la situación con el DT.