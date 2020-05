Juan Pablo Segovia sobre Alexandre Guimaraes: “Ojalá que pueda seguir con nosotros”





Por Guillermo Puerto

El capitán de América de Cali cree que lo mejor para el plantel es la continuidad de Alexandre Guimaraes, hoy en día en duda por la suspensión de su contrato. Juan Pablo Segovia, entre otras cosas, todavía no llega a un acuerdo económico con el club.

Ese es otro de los temas pendientes en el Campeón de Colombia. El zaguero argentino, capitán en la consecución de la Estrella 14, tiene contrato con América de Cali, pero todavía no arregla la cuestión económica que se desató a raíz de la suspensión del fútbol en Liga y Copa Libertadores por el coronavirus.

Bajo ese contexto, Juan Pablo Segovia habló para Futbolred. Allí respondió sobre la situación de Alexandre Guimaraes y la suspensión de su contrato. “Me sorprendió, pero ya terminaba el contrato. No conozco el tema, no sé por qué lo suspendieron. No puedo decir más nada porque no conozco el tema. Sé lo mismo que saben los periodistas”, dijo.

Eso tiene que ver con la situación económica del club. América de Cali tomó la determinación de suspender el contrato y quedar a la espera de definiciones para saber a qué se compromete económicamente hablando. Mientras lo hace, trabaja en silencio. Juan Pablo Segovia dice que al grupo no se le ha comunicado alguna de esas determinaciones.

“No he estado al tanto de eso. No sé si seguirá. No nos han informado nada y uno está a la espera. Ojalá que pueda seguir con nosotros. Eso sería bien para todos”, dijo. El argentino está a la expectativa del regreso a entrenamientos individuales y prefiere no opinar sobre la persona que estará al frente de ellos, pues Alexandre Guimaraes está en Costa Rica.