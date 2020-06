Juan Pablo Segovia: “No me parece que correcta la suspensión del contrato, pero la entiendo”





Por Guillermo Puerto

Curiosa situación vive Juan Pablo Segovia, el capitán de América de Cali, quien tiene contrato suspendido en el club hace 2 meses y se mantiene en negociaciones constantes para definir su situación en el equipo.

Tal como pasó con Alexandre Guimaraes, Matías Pisano y Pedro Franco, Juan Pablo Segovia no llegó a un acuerdo con América de Cali al momento del reajuste económico que pidió el club por la crisis desatada de la pandemia. Al no hacerlo, se procedió a hacer una suspensión de contrato.

Sobre ella habló Juan Pablo Segovia con el diario El País: “Yo entiendo la situación. No es solo de América de Cali, sino de todos los equipos del mundo. Soy consciente de eso. Es más, a veces salgo a la calle a entregar alimentos y lo veo en el día a día. No me parece que sea correcta la suspensión del contrato, pero entiendo. Y bueno, estamos tratando de resolver el tema para el bien de todos”, dice el capitán.

El tema es algo contractual y de eso se encarga su representante. Eso sí, vale aclarar que en su caso particular la negociación no tiene que ver únicamente con la situación de la pandemia. Juan Pablo Segovia y América de Cali tienen otro tema pendiente del pasado. Así lo reveló: “El problema no es en sí la suspensión. Tenemos que resolver temas anteriores y ellos ya conocen mi postura. Con mi representante estamos esperando que se resuelva todo, somos optimistas”.

Eso es lo que se está esperando hace ya varias semanas. Juan Pablo Segovia tiene contrato con América de Cali hasta diciembre de 2021.Él había llegado cedido a préstamo y hace un año la escuadra escarlata ejerció la opción de compra que tenía por él. Así que las negociaciones en marcha no quieren decir que él se vaya del equipo. Son condiciones que espera arreglar lo más pronto posible.