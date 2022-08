Jorge Bermúdez ya no hace parte del staff de Espn, algo que causó controversia en redes sociales e incluso malos entendidos. Algunos mencionaron que fue censurado y otros sobre un cruce que habría tenido con Óscar Córdoba en pleno programa.

Ante esto y tanta especulación, fue el mismo periodista que aclaró el tema y confirmó su desvinculación del cadena televisiva, dejando clara que nada tiene que ver con lo que dicen afuera sobre mal trato con sus colegas.

“Nada de lo anterior. Ni me corrieron, ni me echaron, ni me vetaron o censuraron, para nada”, inició.

¿Se va por discusiones con sus colegas? “Se estaban refiriendo a un programa en la previa del final del fútbol femenino, en el que hubo una discusión acalorada y fuerte con algunos de los compañeros panelistas. Como siempre, yo tengo mis posturas firmes y estuvimos en desacuerdo en muchas de las cosas que opinaron. Pero no, nada de eso. Nada de eso. No hay censura de nada”.

Y agregó que “al contrario, a la gente del canal le gustó muchísimo ese programa, porque fue un debate caliente y fuerte, pero con altura, respeto, rotundidad y contundencia. Incluso, creo que fue uno de los mejores programas que hice en ESPN”.

¿Entonces por qué se va? “La decisión es personal. Resulta que los profesionales vivimos de aventuras, otros les llaman retos profesionales… Vivimos de aventuras y, cuando surgen, uno debe tomar decisiones. Porque uno no lo puede hacer todo en la vida, hay que hacer una o dos cosas y hacerlas bien. No intentar hacer cuatro o cinco y hacerlas mal o mediocremente”.

“Se me apareció en el camino una posibilidad en el mundo editorial. Ustedes saben que yo soy escritor, he escrito cinco libros, y se me apareció una gran posibilidad. Una oportunidad profesional estupenda, enorme y maravillosa. Una bendición de Dios en el mundo editorial”, añadió.

Y concluyó diciendo que “sumando eso a mis obligaciones en el canal de Youtube, que son tremendas, porque trabajamos duro, día a día, para sostener esta máquina llamada ‘Jorge Bermúdez y El Parche del Fútbol’, la verdad, no me daba el tiempo”.