“Hoy Freddy Rincón valdría 100 millones de euros”

Otro de los compañeros de Freddy Rincón en la Selección Colombia habló sobre la clase de futbolista que era. Cree que hoy sería de talla mundial.

Freddy Eusebio Rincón dejó huella en todos los que alguna vez lo conocieron como compañero y rival. Lo describen como una gran persona, y los mensajes de sus excompañeros de la Selección Colombia así lo corroboran. Incluso, marcó a aquellos que no son tan rutilantes y estuvieron poco en el combinado patrio.

Esta vez fue Víctor Danilo Pacheco, aquel talentoso volante del Junior de Barranquilla. Compartió vestuario con el Coloso , y lo enfrentó innumerables veces en finales del campeonato local. Lo recuerda como un tipo cálido, y lo describe como uno de los jugadores más completos que le tocó ver.

“Freddy no tiene comparación con ningún jugador. Era dinámico, imponía e inspiraba respeto, tenía presencia, un superdotado, un adelantado. Lo que hoy se pide, ya Freddy lo tenía, por eso fue lo que fue. Hoy costaría más de 100 millones de euros porque era un jugador de los que pide el fútbol actual, un crack”, apuntó Pacheco.

En diálogo con El Heraldo, el talentoso Pachequito también contó que siempre que se encontraba al fallecido, todo eran risas y recuerdos de las concentraciones. Compartieron vestuario en las Eliminatorias al Mundial de Francia 1998.

“Me hizo sentir parte de ese grupo de jerarquía que ya había hecho cosas grandes. Me arropó. Ya retirados, nos volvimos a encontrar en eventos y todo era risa, anécdotas, diversión. Cada vez que lo necesitábamos, siempre estaba dispuesto. Me decía: ‘enano, tu nada más me llamas que yo estaré ahí’. Por eso también era grande”.