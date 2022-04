Hermano de Freddy Rincón: “Está grave, pero sigue luchando por su vida”

Manuel Rincón, el hermano mayor del ‘Coloso’, se refirió a la situación de Freddy y contó lo que conoce de la situación hasta ahora.

Toda Colombia está con angustia a la expectativa de lo que pueda pasar con Freddy Rincón. Sin embargo, si hay alguien que la está pasando mal es su familia, que están al lado suyo esperando noticias positivas. Desde Manizales está su hermano mayor, Manuel, quien habló con el diario El País de Cali sobre la situación.

Contó lo que le han dicho. “Hablé con su hijo Freddy Steven y lo primero que me dijo fue que no le parara bolas a lo que dijera la gente por fuera de la clínica, que creyera lo que me informaba mi familia que es la que está al lado de Freddy en la clínica. Me dice que su papá está dando la pelea, está ‘guerreando’ y luchando con esto, y nosotros le estamos ayudando con las oraciones. Freddy está grave, pero está luchando y dando la pelea por su vida. Ojalá el glorioso padre lo saque de esta situación“.

Su impresión cuando se enteró del accidente. “Yo apenas me estaba levantando y un amigo de Buenaventura me llamó y me preguntó que yo qué sabía de Freddy. Le dije que nada, que por qué la pregunta. Me contó lo sucedido y después veo el video del choque y… ufff, lo primero que dije fue: ‘Diosito santo, si no te lo llevaste en ese momento es porque no lo necesitas todavía‘. El choque fue horrible y me dicen que iban otras personas y que una de ellas salió corriendo, entonces ahí es donde digo que hay amigos que no sirven”.