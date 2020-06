Ernesto Lucena: “No hay enfrentamientos con Jorge Enrique Vélez o Ramón Jesurún”





Por Juliana Sosa Góngora

El ministro del Deporte, Ernesto Lucena, confirmó que los entrenamientos individuales empezarán el 8 de junio y que del éxito de las medidas de bioseguridad para prevenir la aparición de casos de COVID-19, dependerá que la Liga 2020-I se reinicie en agosto.

El funcionario, en entrevista para El Tiempo, reconoció que lo sorprendió la resistencia al regreso del balompié en el país y la división que existe entre los equipos por la distribución de los derechos de televisión y las transmisiones exclusivas de los partidos por Win Sports+.

Por otro lado, el titular de la cartera desmintió rumores de una mala relación con quien preside la Dimayor: “Con Jorge Enrique Vélez me hablo casi día de por medio. Ahí les cuento a esos que quieren armar una pelea entre él y yo que eso no existe. Simplemente, entre más amistad más claridad: trabajamos por el fútbol, podemos tener diferencias conceptuales o de aspecto, pero no hay ningún enfrentamiento: ni con él, ni con el presidente de la Federación, Ramón Jesurún, con el presidente de la Difútbol, Álvaro González, pero sí preferí no extralimitarme en mis funciones y mis intenciones”, manifestó.

En cuanto al supuesto descontento del Gobierno nacional por el conversatorio del senador Álvaro Uribe con los conjuntos del FPC, dijo que “si hubo cualquier malentendido ya se subsanó: por mi lado no hubo ningún punto de molestia. Por el contrario, yo lo único que quiero es que esto se solucione lo más pronto posible, pero hay cosas que exceden mis competencias y, obviamente, es el ministro de Salud (Fernando Ruiz) el que al final tomará las decisiones como se ha hecho al definir los plazos de los protocolos, obviamente cuidando toda la salud del entorno del fútbol. Bienvenido todo aquel que quiera aportar”, afirmó.

