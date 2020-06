Nunca se llevaron bien y por esa relación, en 1992 Eduardo Pimentel optó por irse de América de Cali. No estaba dispuesto a trabajar con Francisco Maturana. Así revivió la historia hablando para De Grueso Calibre.

Sucedió en 1992 cuando estaba viviendo su segundo ciclo en el club. Eduardo Pimentel ya había sido 2 veces campeón con la camiseta escarlata (1984 y 1990), pero ante la determinación del club de contratar a Francisco Maturana, eligió irse. No tenía por qué hacerlo, pero así lo quiso.

“Desde que él llegó (Francisco Maturana) yo nunca volví a asistir a una práctica del América de Cali (…). No quería estar con el técnico que toda la vida fue un opositor o un rival. Tuvimos demasiada enemistad en muchas cosas. Por eso determiné no seguir en el equipo”, contó Eduardo Pimentel sobre esa determinación.

América de Cali optó por el regreso de Francisco Maturana al fútbol colombiano. El DT que había ganado la Copa Libertadores 1989 con Atlético Nacional retornó tras el paso por Real Valladolid. Y frente a esa decisión, Eduardo Pimentel quiso irse.

Más de lo que dijo Eduardo Pimentel sobre su salida de América de Cali

“Ellos me siguieron pagando. Siempre dije que él (Francisco Maturana) entraba por una puerta y yo salía por la otra. Desde que él llegó yo nunca volví a asistir a una práctica. Estuvieron 4 meses insistiéndome para que me quedara y luego decidieron venderme a San Lorenzo, pero cuando llegué no me quedé porque era un club quebrado. Volví a Colombia y decidí quedarme en Deportivo Pereira”, relató.

Así que Eduardo se fue y América de Cali, con Francisco Maturana como DT, ganó otro título. Fue su Octava Estrella. Pimentel la vivió a la distancia y como aficionado. “América nos enseñó a formarnos como familia. El cariño que le cogí a esa institución me llenó. Desde que me retiré lo sigo con las mejores ganas de que vuelva a eso que nosotros logramos y vivimos. Tiene la mejor hinchada del país”, concluyó.

Todas las declaraciones de Eduardo Pimentel (De Grueso Calibre)