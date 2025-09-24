La Copa BetPlay 2025 entra en su fase decisiva y este miércoles 24 de septiembre se disputará un duelo de alto voltaje: Independiente Medellín vs Santa Fe, partido de ida de los cuartos de final. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Atanasio Girardot, en Medellín, a partir de las 6:00 p.m. hora de Colombia, en un escenario que se espera esté a reventar.

El enfrentamiento entre dos históricos del fútbol colombiano promete emociones fuertes. El DIM llega con la motivación de haber superado fases exigentes y de haber vencido a su rival en la final de la Liga BetPlay del semestre anterior. Por su parte, Santa Fe busca revancha y confirmar su buen momento en la copa, donde ha mostrado solidez en rondas anteriores.

Dónde ver Independiente Medellín vs Santa Fe por Copa BetPlay en TV y online

El partido contará con transmisión exclusiva para Colombia en las siguientes plataformas:

Televisión : Win+ Fútbol.

: Win+ Fútbol. Streaming: Win Play.

Estas opciones permiten que los aficionados puedan seguir en vivo uno de los compromisos más atractivos de la Copa BetPlay 2025.

Árbitro del partido y presencia de VAR en la Copa BetPlay

La terna arbitral para este encuentro estará encabezada por Álvaro Meléndez (Magdalena), acompañado de Elkin Abril (Casanare) y Juan García (Antioquia) como asistentes. Además, la gran novedad en esta fase del torneo es la implementación del VAR, que estará a cargo de Ricardo García (Santander), reforzando la transparencia en una llave que promete ser muy disputada.

Así llega Independiente Medellín al partido

El DIM ha tenido un recorrido sólido en la Copa BetPlay. En las fases anteriores dejó en el camino a Jaguares y a Fortaleza CEIF, al que eliminó tras imponerse 2-1 en el partido de vuelta. Ahora, el equipo de Alejandro Restrepo se mide ante un rival con el que tiene cuentas recientes, ya que lo derrotó en la final de la Liga BetPlay el semestre anterior.

En la liga local, Medellín acumula un par de empates consecutivos, pero se mantiene competitivo en la tabla con 21 puntos, ubicándose en la tercera posición. Esa regularidad lo convierte en uno de los candidatos serios en ambos torneos.

Convocados del DIM para los cuartos de final de la Copa

Los elegidos por Alejandro Restrepo para el duelo en el Atanasio:

Arqueros : Éder Chaux y Washington Aguerre.

: Éder Chaux y Washington Aguerre. Defensores : José Ortiz, Jhon Palacios, Léyser Chaverra, Daniel Londoño y Jhan Mena.

: José Ortiz, Jhon Palacios, Léyser Chaverra, Daniel Londoño y Jhan Mena. Mediocampistas : Francisco Chaverra, Esneyder Mena, Halam Loboa, Gerónimo Mancilla, Diego Moreno, Léider Berrío, Alexis Serna, Baldomero Perlaza y Jarlan Barrera.

: Francisco Chaverra, Esneyder Mena, Halam Loboa, Gerónimo Mancilla, Diego Moreno, Léider Berrío, Alexis Serna, Baldomero Perlaza y Jarlan Barrera. Delanteros : Ménder García, Jáder Valencia, Francisco Fydriszewski y Brayan León.

: Ménder García, Jáder Valencia, Francisco Fydriszewski y Brayan León. DT: Alejandro Restrepo.

Y así llega Santa Fe al duelo en Medellín

El cuadro cardenal también ha demostrado solidez en la Copa BetPlay. Superó en rondas previas a Internacional de Palmira y a Alianza Valledupar, al que goleó 4-1 en el partido de vuelta. Con ese rendimiento, Santa Fe se instaló en los cuartos de final con confianza y con la ilusión de volver a levantar un título nacional.

En la Liga BetPlay, Santa Fe viene de empatar en la jornada reciente y se ubica en la novena casilla con 17 puntos, en plena pelea por los puestos de clasificación. El reto en el Atanasio será doble: buscar un buen resultado de visitante y encaminar la serie para definirla en Bogotá.

Convocados de Santa Fe para el partido

En el que podría ser el último partido del equipo con Jorge Bava como DT, estos son sus elegidos: