La segunda parte de la asamblea de la Dimayor se llevó a cabo este jueves y dejó decisiones trascendentales para el fútbol colombiano. Los directivos discutieron sobre el formato del campeonato, la inscripción de jugadores extranjeros, el sistema del Ascenso y el caso del Atlético Huila, resolviendo varios puntos que impactarán de manera directa la planificación de los clubes para 2026.

Desaparece la jornada de clásicos y habrá Playoffs en el primer semestre

La Dimayor aprobó oficialmente el regreso del formato de Playoffs para el primer semestre del 2026, una propuesta impulsada por su presidente, Carlos Mario Zuluaga. La razón principal es ajustar el calendario antes del inicio del Mundial de 2026, evitando que el torneo local termine demasiado cerca del certamen global.

Tradicionalmente, la Liga BetPlay incluía 20 jornadas del Todos contra Todos: los 19 enfrentamientos contra cada rival más la tradicional fecha de clásicos. Esta jornada especial queda eliminada, por lo que cada equipo disputará únicamente los 19 partidos reglamentarios.

Los ocho mejores clasificados avanzarán a la fase de eliminación directa, con Cuartos de Final y Semifinales a ida y vuelta, más una gran final también con dos partidos. Este ajuste reduce el campeonato de 28 a 25 fechas para los finalistas.

De otro lado, quedó definido que para el segundo semestre de 2026 volverán los Cuadrangulares, pero se mantiene la absolución de la jornada de clásicos. Esto deja el torneo en 27 fechas totales y devuelve a escena el sistema preferido por los directivos, aunque cuestionado por parte de la afición, los Cuadrangulares.

Más extranjeros permitidos en cancha

La asamblea también aprobó un aumento en el cupo de jugadores extranjeros en cancha. A partir del primer semestre de 2026, los equipos podrán alinear hasta cuatro foráneos de manera simultánea.

Hasta este año, la Dimayor permitía inscribir cuatro jugadores extranjeros, pero solo tres podían estar en cancha al mismo tiempo. Esta regla generó sanciones recordadas, como la que sufrió Atlético Nacional hace tres meses, cuando el club perdió 0-3 ante Atlético Bucaramanga y recibió una multa de $28.470.000 por tener cuatro extranjeros en campo de manera accidental.

La medida, impulsada por el América de Cali, fue aprobada de forma unánime y busca evitar este tipo de errores, dando a los técnicos plena libertad para utilizar sus nóminas.

El Torneo de Ascenso mantiene su formato

Uno de los debates más intensos giró en torno al formato del Torneo de Ascenso. Desde hace años, el sistema vigente recibe críticas por su complejidad, especialmente cuando un mismo equipo gana los dos torneos semestrales y obliga a recurrir a la tabla de Reclasificación para definir el segundo ascenso.

La administración de Dimayor propuso cambiar a un torneo largo anual con dos ascensos directos para los dos primeros. Sin embargo, los presidentes de los equipos de la B rechazaron la propuesta en votación.

Por lo tanto, el formato actual se mantendrá para 2026:

Dos torneos semestrales

16 jornadas del Todos contra Todos

Tres fases: Cuadrangulares (seis fechas) y gran final

Ascenso para el ganador de cada semestre

Definición del segundo ascenso vía reclasificación o repechajes en caso de ser necesario

Atlético Huila cambia de sede y nombre

Otro punto crucial fue la situación del Atlético Huila, cuya sede quedó en suspenso desde el cierre del estadio Guillermo Plazas Alcid, que no cumple las condiciones adecuadas para albergar partidos profesionales.

El club terminó jugando como local en Ibagué durante la última parte del campeonato. Ante la imposibilidad de seguir en Neiva, los directivos presentaron una propuesta formal de traslado y cambio de nombre.

La asamblea aprobó el movimiento y, desde enero de 2026, el equipo pasará a llamarse Yumbo del Valle FC, con sede en el municipio de Yumbo. Allí ya han competido equipos como Boca Juniors de Cali, Orsomarso y Cortuluá.

Aunque no se ha confirmado si la medida será temporal o definitiva, el lamento de la afición opita es profundo. El Huila, con 33 años en el FPC, dos subtítulos y más campañas en Primera que en Segunda, se enfrenta a un cambio estructural que podría marcar un antes y un después en su recorrido.

Los dueños del club —la misma organización propietaria de Independiente del Valle de Ecuador— adquirieron la institución hace tres años, pero encontraron enormes barreras para desarrollar su proyecto deportivo en Neiva, especialmente por el deterioro del Plazas Alcid.

Por ahora, no existe una garantía real de que el equipo pueda volver a su ciudad de origen en el futuro.