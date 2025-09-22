Deportivo Cali volvió a levantar un título en la Liga Femenina BetPlay y lo hizo por segundo año consecutivo. Bajo la dirección técnica de Jhon Alber Ortiz, el cuadro verdiblanco superó a Independiente Santa Fe en la final de 2025, logrando así el bicampeonato y su tercer título en la historia del torneo.

La conquista tuvo un valor especial no solo por el rival, sino también porque consolidó al club como uno de los más exitosos del fútbol femenino en Colombia, alcanzando la cima del palmarés junto a Santa Fe, ambos con tres estrellas.

Cómo logró Deportivo Cali el bicampeonato de la Liga Femenina

La campaña del Deportivo Cali en 2025 fue sólida desde el inicio. Durante el Todos contra Todos, las verdiblancas terminaron como el equipo con más puntos: 38 en 16 partidos, un rendimiento que las dejó como favoritas al título.

En los cuadrangulares semifinales, el Cali finalizó segundo en el Grupo A con 9 puntos, por debajo de Orsomarso, pero por encima de DIM e Internacional de Palmira. Esa posición le bastó para avanzar a la semifinal, donde eliminó a Atlético Nacional.

El último reto fue ante Santa Fe, que llegaba con experiencia y tradición en finales. Cali ganó el partido de vuelta y, en la definición por penales, mostró jerarquía para quedarse con la serie y alzar un título que escribió un nuevo capítulo en su historia.

Jugadoras destacadas en el Deportivo Cali CAMPEÓN DE LA LIGA FEMENINA 2025

El bicampeonato también tuvo protagonistas en la cancha. Luisa Agudelo brilló en el arco, transmitiendo seguridad. En la defensa, nombres como Kelly Ibargüen y Kelly Caicedo marcaron diferencia. El mediocampo tuvo a Paola García como motor de equilibrio y distribución, mientras que en la delantera, Ingrid Guerra y Paula Medina aportaron goles y desequilibrio.

Con un plantel balanceado, el Deportivo Cali demostró que la continuidad y el talento joven son las claves de su éxito en el fútbol femenino colombiano.

Palmarés de la Liga Femenina en Colombia hasta 2025

Con el título de 2025, el palmarés actualizado de la Liga Femenina, que comenzó en 2017, quedó de la siguiente manera:

Santa Fe (3 títulos): 2017, 2020, 2023.

2017, 2020, 2023. Deportivo Cali (3 títulos): 2021, 2024, 2025.

2021, 2024, 2025. América de Cali (2 títulos): 2019, 2022.

2019, 2022. Atlético Huila (1 título): 2018.

En cuanto a subcampeonatos, Atlético Nacional llegó a la final en 2018, mientras que Independiente Medellín lo hizo en 2019, aunque ambos equipos todavía esperan su primera estrella.

Deportivo Cali y Santa Fe, los más ganadores de la Liga Femenina

Tras la final de 2025, Deportivo Cali alcanzó a Santa Fe en el listado de los más laureados del fútbol femenino colombiano. Ambos suman tres títulos cada uno, lo que alimenta una rivalidad que se ha vuelto recurrente en los últimos años.

La Liga Femenina, que ha ido creciendo en nivel y competitividad, ahora tiene en Cali y Santa Fe a sus principales referentes históricos, mientras América y Huila completan el grupo de clubes que saben lo que significa coronarse campeonas.

El impacto del bicampeonato verdiblanco

El logro de Deportivo Cali no es solo un registro estadístico. Es también una muestra de la fortaleza de un proyecto que ha sabido trabajar en categorías menores, dar confianza a jóvenes talentos y consolidar un estilo de juego competitivo.

El bicampeonato verdiblanco refuerza la idea de que la Liga Femenina en Colombia no solo es un torneo de paso, sino una plataforma para consolidar proyectos serios, elevar el nivel de competencia y darle visibilidad a jugadoras que siguen conquistando espacio en el fútbol internacional.