Pese a que la serie parece estar sentenciada tras el 4-0 a favor de Atlético Nacional en la ida, el estadio Centenario de Armenia vivirá una fiesta futbolera este miércoles en la noche. Por un lado, los hinchas del Deportes Quindío que nunca pierden la fe; y por otro, la multitudinaria hinchada Verdolaga que vuelve a acompañar a su equipo en esta plaza después de muchos años. Un partido para disfrutar, sin importar el marcador global, con la magia de la Copa BetPlay.

Quindío vs Nacional: Horario, TV y transmisiones para este partido HOY

Partido: Deportes Quindío vs Atlético Nacional

Deportes Quindío vs Atlético Nacional Fecha: Miércoles 3 de septiembre de 2025

Miércoles 3 de septiembre de 2025 Hora: 7:45 p.m.

7:45 p.m. Evento: Octavos de Final de la Copa BetPlay – Partido de vuelta

Octavos de Final de la – Partido de vuelta Estadio: Centenario de Armenia

Centenario de Armenia Árbitro: Sebastián Toro Gómez

Sebastián Toro Gómez Televisión: Win + Fútbol

Win + Fútbol Streaming: Win Play

Nacional llega con bajas sensibles y necesidad de rotación

El panorama en Atlético Nacional no es sencillo. El equipo afronta las bajas de David Ospina, Andrés Román y Marino Hinestroza, convocados por la Selección Colombia, además de las lesiones de César Haydar y Matheus Uribe. A esto se suma la citación de Simón García a la Sub-20, lo que deja a Javier Gandolfi con la obligación de reorganizar su nómina en una etapa clave de la temporada.

El entrenador reconoció que no es fácil gestionar tantas ausencias, recordando que ya en torneos anteriores estas situaciones pasaron factura. La ventaja es que el 4-0 conseguido en el Atanasio le permite encarar la vuelta con menos presión y utilizar variantes en el equipo.

Posibles relevos en el equipo Verdolaga

Para suplir la ausencia de Román, Joan Castro se perfila como la opción principal, aunque su nivel reciente ha generado dudas. En lugar de Hinestroza, las alternativas son Andrés Sarmiento o Juan Bauzá, mientras que la zona defensiva tendría como reemplazo a William Tesillo y el mediocampo a Juan Manuel Zapata.

La serie ofrece la oportunidad para que jugadores con pocos minutos ganen rodaje, en un contexto que podría fortalecer la rotación de cara a Liga y Copa. La tarea de Gandolfi será equilibrar juventud y experiencia para mantener la regularidad del equipo.

Parte médico sobre Jorman Campuzano

El cuerpo técnico también entregó tranquilidad respecto a Jorman Campuzano, quien encendió alarmas al salir golpeado frente a Envigado. Gandolfi explicó que el volante sufre una molestia en el empeine, pero no es de gravedad y ya recibe cuidados médicos. Su presencia para los próximos compromisos no está en riesgo, lo que representa un alivio para el mediocampo Verdolaga.