¿Declarar nulo el partido ante Unión Magdalena? ¡Así respondió el presidente de Llaneros!

Es un pedido de Fortaleza. Lo buscan con la denuncia y -dice el presidente de Llaneros- estaría siendo presionado. “Le dije: ‘Venga, presi, con todo respeto…”.

Juan Carlos Trujillo es el directivo principal de Llaneros. Él atendió una entrevista en Caracol Radio en la que habló de los diversos temas que ha desatado la caída del equipo que él preside ante Unión Magdalena. Y en una de las consultas se refirió al tema de la nulidad del partido que está pidiendo Fortaleza CEIF.

Lo que dijo el presidente de Llaneros sobre la nulidad del partido

“Hace una hora me escribió a mi WhatsApp (el presidente de Fortaleza) y me dijo: ‘Mire, Juan Carlos, para que usted recupere el nombre y la dignidad de su equipo, lo que le propongo es que declare nulo el partido”, informó el directivo de Llaneros.

“Le dije: ‘Venga, presi, con todo respeto, yo no voy a hacer eso ni me escriba esas cosas. ¿Entonces usted quiere que yo pierda los tres puntos y los pierda Unión Magdalena para usted subir como sea?’ A mí esas cosas me van dando que esto es un tema mediático porque él quiere subir como sea al equipo y, la verdad, eso con nosotros no es. Nosotros seguimos nuestro proceso serio”.

Llaneros perdió el partido ante Unión Magdalena en el que tenía posibilidades de ascender. Necesitaba ganar por más de 3 goles y esperar que Fortaleza perdiera su duelo con Bogotá. Eso último se dio. El resultado propio no. Fue derrota y por eso no hubo ascenso para la escuadra que preside Juan Carlos Trujillo.