Presidente de Llaneros: “Los jugadores entraron un lapsus mental”

El dirigente del cuadro villavicense habló sobre la polémica que se ha generado luego de los goles que le dieron el ascenso a Unión Magdalena.

Este sábado, se vivió una de las polémicas más grandes del fútbol colombiano en los últimos años durante el ascenso a primera división, donde la lupa se ha puesto sobre los jugadores de Llaneros que mostraron una fuerte pasividad en los últimos minutos ante Unión Magdalena, que le permitió al equipo samario ganar el partido y regresar a la primera división.

En diálogo con ‘El Vbar’ de Caracol Radio, Juan Carlos Trujillo, presidente de Llaneros, quiso explicar la situación. “Si me preguntan qué pasó cuando el empate, yo quedé en shock. Me parece que lucharon hasta el último minuto, es muy fácil criticar desde la barrera. El gol del empate de ellos nos cayó como un balde de agua fría, yo me echo la culpa, soy culpable de presionarlos de que teníamos que llegar a primera“.

En cuanto a la actitud de los jugadores que se quedaron quietos. “Cuando bajo al campo solamente veo a los jugadores destrozados, no dudo de las personas que laboran conmigo, no dudo de ellos, todos los días madrugo por ellos, solamente les digo trabajen y los apoyaré. Creo que los jugadores entraron en un lapsus mental. Creo que mis jugadores entraron en shock. Me parece una jugada de un partido que se pierde, donde los jugadores se desmoralizan, donde los jugadores entraron en shock y en un lapsus mental“.

Sobre la demanda de Fortaleza y la investigación de la FCF. “Que vengan las investigaciones que vengan. Yo saqué el comunicado y estamos abiertos a las investigaciones, pero es mi deber decirles que nosotros estamos en pro de construir y no de destruir“.