Daniel Muñoz: “Entiendo a los que no están de acuerdo porque también soy hincha irracional de Nacional”





Hace 4 horas Por Editor Por

Con lágrimas en los ojos, Daniel Muñoz se despidió de los aficionados de Atlético Nacional. Cuando pueda viajar a Bélgica y apruebe los exámenes médicos, se convertirá en jugador del KRC Genk.

Leer más: Aldair Quintana, 50% de Atlético Nacional

“Creo que me llevo los mejores recuerdos. Me voy quizás un poco triste, por ese deseo y ese sueño que siempre le manifesté a la hinchada Verdolaga, que era poder irme siendo campeón, dándoles un título. A veces la vida no es como uno quiere, creo que las oportunidades muchas veces llegan y si no las aprovechas, no vuelven a llegar. Quiero que lo entienda la hinchada Verdolaga, que siempre di lo mejor por esta institución, por esta camiseta que era mi pasión. Creo que cada minuto que salí a la cancha lo disfruté y de verdad que me da mucha nostalgia… Me da un poco de tristeza no poder irme como siempre lo anhelé”, expresó.

El zaguero, de 24 años, actuó en 32 compromisos con el Rey de Copas: 26 por Liga, 4 por Copa Colombia y 2 por Copa Sudamericana. Fue titular en 30 encuentros, sumó 2.739 minutos y celebró 8 anotaciones.

Leer más: Detalles del acuerdo entre Atlético Nacional y KRC Genk por Daniel Muñoz

“Para mí, como hincha, fue la mayor satisfacción defender esta camiseta, poder llevar en la espalda el número de Andrés (Escobar), que para nosotros es tan importante; es un símbolo de patria en este país llamado Nacional. Creo que significó mucho poder comandar este barco, en los partidos que lo pude hacer”, apuntó.

Para el lateral quedó una cuenta pendiente: “Decirles que esto no es un hasta luego, esto es un hasta pronto. Espero volver a esta gran institución, que creo que es donde viví los mejores meses de toda mi vida. Compartí momentos muy especiales con la hinchada, me brindaron todo el apoyo. A los que no están de acuerdo con esto, los entiendo, porque también soy hincha irracional de este equipo, que es el equipo de mis amores”, aseguró.

Leer más: La presentación de Daniel Muñoz en Bélgica

A continuación, la entrevista completa de Daniel Muñoz: