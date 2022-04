“Cuando fui a Brasil, Freddy Rincón fue mi padrino”

Un exjugador de la Selección Colombia que participó en Brasil 2014 dijo presente en el último adiós a Freddy Rincón y contó cosas de su vínculo con él.

Muchas personalidades del fútbol colombiano asistieron al Olímpico Pascual Guerrero para seguir homenajeando al fallecido Coloso de Buenaventura. Entre esas estuvo Pablo Armero, quien pudo compartir mucha intimidad con él y lo considera, además de un ídolo, como su padrino.

Miñía contó algunas gestos que Rincón tuvo para con él. Fue determinante en su paso por el fútbol brasilero: “Cuando llegué al Palmeiras, fue como un padrino. Le habló muy bien de mí a Vanderlei Luxemburgo, me acompañó en los entrenamientos mientras me adaptaba y hasta me ayudó con el portugués. Eso fue muy importante”.

Mostrándose muy triste por lo sucedido, Armero expresó que tenía mucho feeling con Freddy por ser de la misma zona del país. Lo llenó de consejos durante su carrera futbolística.

“Siempre me trató como un hijo, un hermano, como su paisano. Ahora hay que apoyar a su familia. Cuando nos mirábamos él me daba consejos, me decía que por ser del Pacífico tenía que darla toda, que yo tenía con qué. Fue un ídolo, es un momento difícil para todos. Poco a poco vamos asimilando”, puntualizó el exAmérica.